Пушков вспомнил о прошлых «услугах» США для других стран на фоне протестов в Казахстане

Москва, 7 января. Казахстану не стоит ждать ничего хорошего от предложенной США помощи. Так считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он напомнил о противоречивом опыте Вашингтона. Белый дом не раз предлагал разным странам помощь в решении проблем. США уже оказали «услугу» Афганистану, Украине, Сирии. Они пытались вмешаться и во внутренние дела Белоруссии.

«Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону», — посоветовал сенатор Пушков.

Недавно представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Белый дом готов помочь Казахстану на фоне протестов. Политик выразил надежду, что Нур-Султан справится с политическими и экономическими проблемами, возникшими из-за беспорядков.