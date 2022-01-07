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Министры иностранных дел НАТО обсуждают предложения России по гарантиям безопасности

Политика
Министры иностранных дел НАТО обсуждают предложения России по гарантиям безопасности
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 7 января. Министры иностранных дел НАТО начали экстренную видеоконференцию для обсуждения предложений Москвы по гарантиям безопасности. Политики пытаются выработать единую стратегию перед заседанием Совета Россия — НАТО, который состоится 12 января.

Переговоры проводятся в закрытом формате. О начале встречи сообщил дипломатический источник одной из европейских стран, передает ТАСС.

«Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО», — отметил информатор.

Ранее сообщалось, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман возглавит американскую делегацию на заседании Совета Россия — НАТО.

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