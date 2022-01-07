Читатели Daily Mail высмеяли британский флот за неспособность обнаружить субмарины ВМФ РФ

Лондон, 7 января. Новость о британском фрегате, который не мог найти у берегов Шотландии российскую подлодку, пока не столкнулся с ней, добралась до таблоида Daily Mail. Его читатели усомнились в эффективности Королевского флота и его радаров.

Издание The Sun пролило свет на инцидент с участием британского фрегата Notrhumberlan, о котором стало известно лишь два года спустя. По информации обозревателей, в 2020 году корабль оправился на «охоту» за российской субмариной, но нашел подводную лодку, лишь когда столкнулся с ней. Подлодка повредила гидроакустический трос фрегата.

Читатели Daily Mail поставили вопрос об «эффективности» действий британского флота и высмеяли способности моряков, чьи гидроакустические средства нашли субмарину, лишь налетев на нее.

«Эти русские подлодки прямо как двухэтажные автобусы. Ждешь-ждешь его целую вечность, а появляется он в самый неожиданный момент», — сыронизировал Geedward.

Cokny поинтересовался, почему британский фрегат после встречи с подлодкой, на которую он вроде бы «охотился», отправился на базу. По мнению читателя, смысл разведки был в том, чтобы преследовать цель, а не сбегать от нее.

Ранее китайские эксперты заключили, что одной подлодки «Белгород» будет достаточно для того, чтобы отправить на дно авианосную группу ВМС США.