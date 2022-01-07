Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 17:25
17:25
Шоу-бизнес
Бритни Спирс поделилась снимком в одних чулках
17:25
Политика
Кадыров на видео обратился к протестующим жителям Казахстана
17:23
Политика
Шанхайская организация сотрудничества готова оказать помощь Казахстану
17:22
Политика
Литва продолжит вытеснять нелегальных мигрантов с границы
17:13
Происшествия
Грузовик раздавил женщину на тротуаре в Москве
17:11
Происшествия
В Самаре злоумышленник изнасиловал 21-летнюю студентку в подъезде ее дома
17:08
Происшествия
Прохожая получила травмы при обрушении снега с крыши в Саратове
17:05
Шоу-бизнес
Евгений Капорин опубликовал редкие фото со съемок седьмого сезона «Сватов»
17:05
Происшествия
Площадь пожара на складе в Химках возросла до 2700 кв. метров
17:03
Политика
Пушков вспомнил о прошлых «услугах» США для других стран на фоне протестов в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Читатели Daily Mail высмеяли британский флот за неспособность обнаружить субмарины ВМФ РФ

Армия
Читатели Daily Mail высмеяли британский флот за неспособность обнаружить субмарины ВМФ РФ
wikipedia.org  /  Nicky Wilson/MOD

Лондон, 7 января. Новость о британском фрегате, который не мог найти у берегов Шотландии российскую подлодку, пока не столкнулся с ней, добралась до таблоида Daily Mail. Его читатели усомнились в эффективности Королевского флота и его радаров.

Издание The Sun пролило свет на инцидент с участием британского фрегата Notrhumberlan, о котором стало известно лишь два года спустя. По информации обозревателей, в 2020 году корабль оправился на «охоту» за российской субмариной, но нашел подводную лодку, лишь когда столкнулся с ней. Подлодка повредила гидроакустический трос фрегата.

Читатели Daily Mail поставили вопрос об «эффективности» действий британского флота и высмеяли способности моряков, чьи гидроакустические средства нашли субмарину, лишь налетев на нее.

«Эти русские подлодки прямо как двухэтажные автобусы. Ждешь-ждешь его целую вечность, а появляется он в самый неожиданный момент», — сыронизировал Geedward.

Cokny поинтересовался, почему британский фрегат после встречи с подлодкой, на которую он вроде бы «охотился», отправился на базу. По мнению читателя, смысл разведки был в том, чтобы преследовать цель, а не сбегать от нее.

Ранее китайские эксперты заключили, что одной подлодки «Белгород» будет достаточно для того, чтобы отправить на дно авианосную группу ВМС США.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Читатели Daily Mail высмеяли британский флот за неспособность обнаружить субмарины ВМФ РФ
вмф рф британия подлодка
Комментировать