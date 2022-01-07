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Губерниев вспомнил шутку про коньяк после встречи Бузовой и Малафеева

Шоу-бизнес
Губерниев вспомнил шутку про коньяк после встречи Бузовой и Малафеева
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 7 января. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял фотографию телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Вячеслава Малафеева, которые отдыхают в Куршавеле после шоу «Звезды в Африке».

На снимке, опубликованном в Instagram, Бузова и Малафеев находятся в одном из ресторанов. Артистка прижалась к спортсмену, улыбнувшись фотографу.

«Кайфуем, жизнь одна», — написал спортсмен.

Губерниев вспомнил шутку про коньяк после встречи Бузовой и Малафеева
Pr Scr instagram.com / @malafeev16ru

Под постом появились комментарии сразу нескольких известных персон. Первой отреагировала сама Бузова — она посмеялась над «фотошопом». Гораздо интереснее оказался комментарий Губерниева.

«С утра коньяк уже вдвоем пьете?» — пошутил он.

Так журналист напомнил о скандале, который произошел в студии «Матч ТВ» минувшим летом. Тогда Бузова была приглашенным экспертом и пыталась воодушевить российских футболистов перед очередным матчем Евро-2020.

Однако ее присутствие развеселило Губерниева, он поинтересовался у светской львицы, перестала ли она пить коньяк по утрам. Вопрос комментатора довел Бузову до слез.

Ранее звезде «Дома-2» снова напомнили про любовь к спиртным напиткам. Это произошло на шоу «Молодые ножи» ресторатора Константина Ивлева.

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губерниев бузова малафеев
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