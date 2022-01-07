Минобороны РФ: Шойгу поддерживает рабочий контакт со своим коллегой из Казахстана

Москва, 7 января. Министр обороны России Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с главой казахстанского военного ведомства. Об этом сообщили в министерстве.

Напомним, в первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, в результате чего в республике до 19 января был введен режим чрезвычайной ситуации. Страны ОДКБ направили миротворческий контингент на территорию Казахстана с целью оказать помощь местным правоохранительным органам.

В Минобороны РФ сообщили, что глава военного ведомства Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт со своими коллегами из стран ОДКБ. Отмечается, что в ходе обсуждения стороны достигают согласия по всем вопросам, касаемо переброски миротворцев в Казахстан.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров утвердил указ об отправке миротворческого контингента по линии ОДКБ на казахстанскую территорию.