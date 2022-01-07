Священник Виктор Матяшов рассказал, как построить семью по заповедям любви и милосердия



Священник храма Воскресения Христова (Смольный собор) Виктор Матяшов рассказал в программе «Вертикаль» Медиагруппы «Патриот» о важности сохранения традиционного семейного уклада, который, по его мнению, является фундаментом крепкого государства и общественного благоденствия.

Эфир программы «Вертикаль», выпавший на праздник Рождества Христова, ведущий отец Георгий, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», посвятил проблемам современной семьи, обсудив с гостем программы иереем Виктором Матяшовым основы, на которых строится крепкий брак и идет воспитание подрастающего поколения.

По словам иерея, проблема разрушения уклада традиционной семьи для современной России является одной из самых острых.

«Когда меня рукоположили и я стал настоятелем нового храма Святой мученицы Татианы в студенческом городке, в котором проживало 10 тысяч студентов, когда стал общаться со студентами, я увидел, что основная проблема у них — это семья. Потому что больше половины из них — из неполных семей. И даже если это полные семьи, то в них там второй, третий папа — это тоже сложно. И проблема эта касается не только студенчества, но всего нашего народа в целом», — отметил отец Виктор.

Воспитание детей лишь мамой или папой, по словам священника, приводит к тому, что уже в зрелом возрасте люди не могут создать крепкую семью, отношения внутри которой строятся на любви, взаимном уважении, самопожертвовании. Свое служение отец Виктор решил посвятить созиданию и окормлению семейных союзов, помогая своих духовным чадам научиться жить в любви к Богу и своим ближним.

«Православие — это жизнь вместе в радости. Господь соединяет нас, а дьявол разъединяет. И смысл жизни человека во Христе в том, чтобы его ум, сердце и воля соединились в одно — в стремление к первоначальному своему состоянию жизни в раю: в мире друг с другом и в любви. То есть надо научиться любить. Когда человек с детства не видит этого образца, он сам не может быть счастливым и, соответственно, не может создать счастливую семью. Он будет жить по модели, по которой шли его мама или папа. Соответственно, и его дети, если они у него будут, тоже будут такими же. Я понял, что это главная проблема», — заявил отец Виктор.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Когда первые мои ребята, которые были в клубе, поженились, вступили в брак, родили детей, другие вопросы возникли: а как вместе жить, как воспитывать детей? Одно выходит из другого. Я вместе с прихожанами, моими чадами духовными, по сути, иду этот путь», — рассказал отец Виктор.

В начале священник учил прихожан основам построения семьи, потом он помогал им в решении различных жизненных проблем.

При подготовке пары к таинству брака священник практикует даже систему экзаменов.

«У меня перед венчанием люди сдают экзамены. Я как священник делаю необходимый акцент на вопросах семейной жизни совместной, на воспитании детей, на иерархи в семье, на познании друг друга. Как правило, многие этого не понимают. Мы же не умеем сейчас людей видеть, смотрим только на внешнюю форму, поэтому эти вопросы уже в экзаменах есть. Понятно, что многое получаться не будет, ведь это жизнь, но мы смотрим, какими мы должны быть. В результате молодые люди хотя бы знают, куда идти», — пояснил гость программы.

Особо выделил священник проблему построения внутренней иерархии в семье.

«Многие семьи не переживают кризиса отношений после рождения первого ребенка, когда нарушается иерархия. Я всегда говорю: «Вы помните, мамочки, дети вам в аренду. Они уйдут, вы с кем останетесь? С мужем. Поэтому муж, его авторитет всегда должен быть на первом месте. Сколько бы детей у вас ни было, как бы вы их ни любили, муж всегда во главе». И если говорить об уже состоявшихся семьях, это, я думаю, главная проблема наших советских семей — нарушение семейной иерархии. Бог создал так человека, что муж является главой семьи, а жена является помощницей — это в Библии прописано. Но и соответствующие права даны мужу как главе семьи. У мужчины более развит ум — я говорю о духовном уме. Для чего? Чтобы он мог принимать решения, брать на себя ответственность, чтобы из множества отделять главное от второстепенного. У женщины более развито чувство, потому что чувство нужно для того, чтобы поддерживать, вдохновлять членов своей семьи, и это очень важное качество женщины. Почему они более эмоциональны? Потому что Богом заложен в них этот дар — воспринимать мир чувством. И когда они вместе, муж с женой, соединяются, они друг друга дополняют», — рассказал отец Виктор.

Семейная иерархия, считает священник, является примером правильной организации системы управления обществом.

«Какая иерархия в семье, какие отношения в семье — такие отношения и в обществе. И тут надо на общество смотреть как на кальку, срез внутрисемейных отношений. И люди, которые занимаются именно устроением, организацией жизни нашего общества, должны понимать, что бороться со следствием бесполезно. Невозможно учителей школ заставить сделать детей добрыми и отзывчивыми. Они не имеют вхождения в их семью. Нужно заниматься семьей, поэтому я ей и занимаюсь как могу», — отметил отец Виктор.

Важно, отметил священник, подавать детям правильный пример.

«Жена, когда мужу что-то говорит, это не значит, что нужно обязательно по этому поводу принимать какое-то решение. Ей нужно просто выговориться. И мужу тоже нужно научиться правильно воспринимать жену. А если у ребенка неполная семья, как он это поймет? А как девочка поймет, как себя вести, если мама постоянно обижена на папу? А как ей жить счастливо? У нее же это недоверие к своему супругу всегда будет сидеть на внутреннем, духовном уровне», — сожалеет отец Виктор.

Проблема семейной разобщенности, считает священник, усугубляет разобщенность общества.

«Сейчас люди не общаются, все закрылись. А мы же существа социальные, нам очень важно, чтобы мы разговаривали. Это очень важно и для детей, и для взрослых. Мы обладаем уникальным даром божественным — речью, это нас отличает от всего тварного мира. И переставая общаться, человек загоняет себя в жизнь совершенно нерайскую, у него просветов в жизни нет», — отметил гость программы.

Современная городская жизнь, требующая сил и времени для удовлетворения основных потребностей в еде, одежде, доме, сильно опустошает человека в духовном и эмоциональном плане. И без созидания комфорта внутренней жизни семьи, считает священник, в таких условиях человеку выжить очень трудно. Без крепкой полноценной семьи, по его мнению, не выстоит и государство.