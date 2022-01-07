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Православные жители Румынии отметили праздник Крещения Господня конным парадом

Общество

Христиане из села Борча отметили Богоявление или Крещение Господне по старой традиции 6 января. В Румынии в этот день принято устраивать парад лошадей.

«6 января все выводят лошадей на парад, проводятся разные скачки и конкурсы красоты. Мы показываем, как заботимся о том, чтобы животные были сытыми и красивыми», — рассказал владелец лошади Николе Кожокару.

Верующие нарядили животных в национальные наряды и украсили повозки, а местный священник благословил скакунов. После этого жители отправились купаться в реке Дунай. Самые быстрые и смелые устроили гонку за деревянным распятием.

«Это древняя традиция. Я прыгаю в воду, чтобы поймать крест, уже 11 лет, и почти каждый раз мне это удается», — сказал житель деревни Василе Московичу.

Гонка за крестом — ежегодная церемония, которую проводит православная община в рамках празднования Крещения Господня. Участники соревнования верят, что, поймав крест, обязательно будут здоровы и счастливы весь год.

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