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Глава дипломатии ЕС Боррель выразил готовность поддержать деэскалацию в Казахстане

  /   Обновлено: 07 января 2022 16:42
Политика
Глава дипломатии ЕС Боррель выразил готовность поддержать деэскалацию в Казахстане
Global Look Press  /  Xinhua

Брюссель, 7 января. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Об этом начальник внешнеполитической службы ЕС написал в Twitter.

Во время переговоров стороны обсудили ситуацию на территории Казахстана и способы ее урегулирования.

«Выразил готовность поддержать деэскалацию, (восстановление. — Прим. ФАН) стабильности. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией», — написал Боррель.

Европейский дипломат также указал на важность обеспечения безопасности и соблюдения прав человека в республике.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что Москва и страны ОДКБ подставляют плечо Казахстану на фоне беспорядков в республике.

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Казахстан евросоюз боррель
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