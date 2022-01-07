Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала армии Квашнина

Москва, 7 января. Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил искренние соболезнования в связи с кончиной Героя РФ, генерала армии Анатолия Квашнина.

Глава российского оборонного ведомства обратился к близким и родным Анатолия Квашнина. Он выразил им глубокие соболезнования в связи со смертью генерала армии. По словам главы Минобороны РФ, Квашин был настоящим патриотом и незаурядным человеком.

«Его судьба — пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных Сил», — подчеркнул Шойгу.

Согласно предварительной информации, Квашнин болел COVID-19. Его состояние ухудшилось накануне вечером, а ночью он скончался от инфаркта. Дата и место похорон героя РФ пока что неизвестны.