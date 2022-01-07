Руни Мара перевоплотится в Одри Хепберн в фильме от режиссера «Назови меня своим именем»

Лос-Анджелес, 7 января. Актриса Руни Мара получила главную роль в байопике об иконе кино и стиля Одри Хепберн. Режиссером биографического фильма выступит Лука Гуаданьино, известный по ленте «Назови меня своим именем».

Мара не только перевоплотится в Хепберн на экране, но и возьмет на себя роль исполнительного продюсера проекта, передает Deadline. Отвечать за сценарий ленты о звезде «Завтрака у Тиффани» будет Майкл Митник, работавший над «Войной токов», а производством ленты займется Apple Studios. Детали сюжета байопика пока держат в секрете.

Одри Хепберн снялась во многих культовых фильмах, например, в картинах «Как украсть миллион», «Моя прекрасная леди», «Сабрина» и «Римские каникулы». За последнюю ленту она получила премию «Оскар» как лучшая актриса.

Одним из недавних проектов, в котором приняла участие Руни Мара, стал фильм Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». Премьера кинокартины в России состоится 20 января.