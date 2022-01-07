Глава МИД Ирана заявил о готовности восстановить связи с Эр-Риядом в любой момент

Тегеран, 7 декабря. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью изданию Al Jazeera заявил, что его страна готова возобновить отношения с Саудовской Аравией в любой момент. Как подчеркнул глава МИД, продолжающиеся переговоры с Эр-Риядом носят «позитивный и конструктивный характер».

Абдоллахиян также сообщил о возвращении представителя Тегерана в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в королевство «в ближайшие дни». Ранее Саудовская Аравия выдала с этой целью визы трем иранским дипломатам, чтобы республика смогла принимать участие в заседаниях ОИС, проходящих в Джидде.

Iran: Ready to Restore Diplomatic Ties With Saudi Arabia - https://t.co/sEgiZ7Tuyk via @shareaholic — amin dada World Championing Betterment (@kambrone64) January 7, 2022

Министр указал на значимость регионального диалога с участием Эр-Рияда, Анкары и Каира, что позволит решить многие проблемы на Ближнем Востоке усилиями местных государств. В это же время Саудовская Аравия, по его словам, пока фокусируется лишь на двухсторонних переговорах.

О намерении Тегерана и Эр-Рияда провести пятый раунд переговоров сообщил посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди. Как и прежде, встреча должна состояться в Багдаде, который в данном диалоге выступает посредником. Дипломат подчеркнул «большой потенциал» связей между Саудовской Аравией и Исламской Республикой и заявил, что страны региона могут решить свои противоречия «без диктата США». Он от лица Ирана выступил против присутствия на Ближнем Востоке иностранных войск, особенно американских, поскольку оно оказывает лишь негативное воздействие на стабильность и безопасность.

Baghdad to host fifth round of talks between Iran and Saudi Arabia #Iraq #Iran #SaudiArabiahttps://t.co/GlS6lFlpTe — IPE Club (@IPEClub) January 6, 2022

Ранее, 3 января, глава саудовского МИД Фейсал бин Фархан Аль Сауд в ходе пресс-конференции в Аммане заявил о готовности арабских стран «подать руки» Ирану, если тот даст им некоторые гарантии в сфере региональной безопасности. Перед этим министр встретился со своим иорданским коллегой Айманом Сафади, обсудив «дестабилизирующую роль», которую Иран играет на Ближнем Востоке.

Отношения Тегерана с Эр-Риядом резко ухудшились с началом войны в Йемене в 2014 году. Саудовские власти во главе арабской коалиции выступили в этом конфликте на стороне правительства Мансура Хади, в то время как Иран поддержал повстанцев движения хуситов «Ансар Аллах». Последние в ответ на воздушные операции ВВС королевства наносят по его территории удары с применением баллистических ракет и барражирующих боеприпасов. Эр-Рияд уверен, что поставки подобного вооружения, а также его разработку и производство в Йемене осуществляет Тегеран. Затяжная война приносит ущерб всем странам региона, поэтому Саудовская Аравия и Иран в последнее время безуспешно пытались подтолкнуть йеменские власти и повстанцев к мирному диалогу.

Abdullahian: We hear good words from the Americans in Vienna and are ready to restore relations with Saudi Arabia at any time | Politics news https://t.co/FKqHo8poI1 — Trends Wide (@TrendsWide) January 7, 2022

Вторым вопросом, вызывающим беспокойство у государств региона в целом, является ядерная программа Исламской Республики. По этой причине страны региона внимательно следят за событиями в Вене, где участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ведут переговоры о возвращении Тегерана и Вашингтона к условиям сделки.

Коснувшись этого вопроса, Абдоллахиян в своем интервью сообщил о положительных изменениях в диалоге. По его словам, в настоящее время иранская и американская делегация через посредников ведут неофициальный обмен посланиями, призванный сблизить позиции двух сторон. Глава МИД Исламской Республики заявил, что от дипломатов из США исходят верные мысли, однако они должны быть подтверждены решительными действиями. В настоящий момент Иран требует снятия экономических санкций и гарантий со стороны Вашингтона о том, что он не выйдет из соглашения еще раз, как это сделал в 2018-м.