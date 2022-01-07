Popular Mechanics: США тратят все больше денег на охоту за неуловимыми подлодками ВМФ РФ

Вашингтон, 7 января. Пентагон вынужден тратить все больше денег на новые устройства для обнаружения китайских и российских подводных лодок-«невидимок». Об этом заявил эксперт издания Popular Mechanics.

Пентагон в 2022 году потратит не менее 222 миллионов долларов на покупку огромной парии гидроакустических буйков. В колонке для издания Popular Mechanics военный аналитик Кайл Мизоками отметил, что лучше всего работу этих буйков описывает фраза «подводные уши». Они смогут обнаруживать подлодки китайского и российского флотов. «ПолитРоссия» приводит статью Мизоками в пересказе.

По словам Мизоками, «подводные уши» являются единственным средством для поиска субмарин ВМФ РФ и ВМС Китая на глубине. Поскольку современные подлодки могут наносить удар с глубины, их стало почти невозможно найти с помощью визуальных или радиолокационных средств. Чуть менее эффективными «охотниками» на субмарины являются самолеты.

«Проблема крылатых охотников заключается в том, что, в отличие от кораблей, они не могут использовать встроенное гидролокационное оборудование, поскольку путешествуют над водой, а не по воде. Именно в этом случае решающую роль играют гидролокационные буи», — указал Мизоками.

Однако будет ли польза от буйков — еще под большим вопросом. Траты Пентагона на новшества в области «подводной охоты» растут, но порой современная западная техника находит подлодки только, когда непосредственно с ними сталкивается.

Так, в 2020 году британский фрегат отправился на поиск российской субмарины у берегов Шотландии, но вместо этого напоролся на нее гидроакустическим тросом, который после инцидента пришел в негодность.