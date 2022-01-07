Карпович вышла на сцену театра с детьми Прилучного

Москва, 7 января. Звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович вышла к зрителям после спектакля вместе с детьми своего возлюбленного Павла Прилучного.

Прилучный в 2020-м развелся с женой Агатой Муцениеце, которая родила ему двоих детей — Тимофея и Мию. Сейчас сыну артиста восемь лет, а дочери — пять. После расставания с их матерью он закрутил роман с Мирославой Карпович. Актриса тепло приняла детей своего бойфренда. Они неоднократно ездили отдыхать вместе и теперь стали приобщать ребят к театру.

Фотографии Карпович, которая держалась за руки с Мией и Тимофеем, возмутила пользователей. Снимки опубликовало издание «СтарХит». В соцсетях многие пишут, что своим поступком новая пассия Прилучного наверняка расстроила Муцениеце.

«Ну что за показуха? Разве Агате будет приятно смотреть на такое?»; «Сначала он так с Муцениеце выходил, теперь с Карпович. Ничего не меняется», — отреагировали в Сети.

Ранее Прилучный рассказал, как чудесным образом купил в Москве квартиру для сына. Артисту не хватало денег на эту недвижимость, но представители жилого комплекса сделали для него персональную скидку.