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Власти Казахстана прорабатывают вопросы поддержки бизнеса на фоне погромов

Экономика
Власти Казахстана прорабатывают вопросы поддержки бизнеса на фоне погромов
Global Look Press  /  Xinhua

Нур-Султан, 7 января. Казахские предприниматели пострадали уже на 180 млн долларов из-за беспорядков, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

Согласно предварительным данным, объем ущерба бизнесу Казахстана возрос до 78 млрд тенге или 180 млн долларов. Ранее Национальная палата предпринимателей «Атамекен» заявляла, что дельцы могли пострадать примерно на 40 млрд тенге или около 90 млн долларов.

Председатель правления палаты Аблай Мырзахметов отметил в комментарии казахскому телеканалу, что в настоящее время, совместно с правительством, стороны прорабатывают специальные механизмы, которые помогут бизнесменам реабилитироваться.

Акции протеста начались в Казахстане после Нового года. Первоначально некоторые люди выступали против двукратного повышения цен на сжиженный газ, но достаточно быстро митинги переросли в масштабные погромы и столкновения радикалов с полицией. К настоящему времени среди пострадавших — тысячи людей. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уже попросил помощи у ОДКБ, а миротворцы прибыли в страну для стабилизации обстановки и восстановления конституционного порядка.

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Казахстан беспорядки бизнес нур-султан
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