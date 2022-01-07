Спецпредставитель генсека НАТО Коломина: Альянс обеспокоен ситуацией в Казахстане

Брюссель, 7 января. НАТО выступила против насилия в Казахстане. Альянс обеспокоен ситуацией в республике, заявил спецпредставитель генсека организации по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Коломина высказался о событиях в Казахстане на странице в Twitter. Он отметил, что НАТО призывает все стороны ситуации к сдержанности и диалогу.

«НАТО разделяет серьезную обеспокоенность ситуацией в Казахстане, включая сообщения о жертвах. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и начать диалог», — уточняется в соцсети.

Ранее Россия и Китай заявили о поддержке Казахстана на фоне происходящих событий. Лидер республики Касым-Жомарт Токаев выразил особую благодарность Москве за оперативную реакцию после обращения о помощи.