Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 17:23
17:23
Политика
Шанхайская организация сотрудничества готова оказать помощь Казахстану
17:22
Политика
Литва продолжит вытеснять нелегальных мигрантов с границы
17:13
Происшествия
Грузовик раздавил женщину на тротуаре в Москве
17:11
Происшествия
В Самаре злоумышленник изнасиловал 21-летнюю студентку в подъезде ее дома
17:08
Происшествия
Прохожая получила травмы при обрушении снега с крыши в Саратове
17:05
Шоу-бизнес
Евгений Капорин опубликовал редкие фото со съемок седьмого сезона «Сватов»
17:05
Происшествия
Площадь пожара на складе в Химках возросла до 2700 кв. метров
17:03
Политика
Пушков вспомнил о прошлых «услугах» США для других стран на фоне протестов в Казахстане
17:02
Политика
Министры иностранных дел НАТО обсуждают предложения России по гарантиям безопасности
17:02
Весь мир
Глава МИД Ирана заявил о готовности восстановить связи с Эр-Риядом в любой момент
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ученые из Амстердамского свободного университета объяснили феномен вечнозеленых сосен

  /   Обновлено: 07 января 2022 16:25
Наука
Ученые из Амстердамского свободного университета объяснили феномен вечнозеленых сосен
Global Look Press  /  Erhard Nerger

Амстердам, 7 января. Обнаружен биологический механизм, позволяющий хвойным деревьям не сбрасывать иголки на зиму, сообщил журнал Nature Communications.

Ученые обнаружили, что у хвойных есть особый «зимний» режим фотосинтеза, позволяющий им не сбрасывать иголки на зиму. Оказалось, что иголки остаются на ветках несмотря на то, что кислород при этом не вырабатывается. Зимой световая энергия поглощается, но фотосинтеза все равно не происходит, так как низкие температуры останавливают большинство биохимических реакций. Сочетание яркого солнца и низких температур может повредить растительные клетки, поэтому большинство деревьев предпочитает сбрасывать листья на зиму, однако хвойные смогли приспособиться к холодному сезону по-другому.

Ученые из Амстердамского свободного университета объяснили феномен вечнозеленых сосен
Global Look Press / Erhard Nerger

Наблюдения за соснами в естественных условиях показали, что структура тилакоидной мембраны хлоропластов изменяется в зимний период. Подобные трансформации создают физический контакт между блоками, в которой световая энергия превращается в химическую. Клетки хвои сосны таким образом научились защищаться от избытка солнечной радиации, который часто наблюдается в холодный период года. Исследователи полагают, что подобный механизм имеется у всех хвойных.

Сосны устойчивы не только к холоду, но и ко многим другим неблагоприятным погодным явлениям. Ранее сообщалось, что чудо-сосна выросла на крыше недостроенного дома в Ялте. Дерево пересадили в городской парк с помощью подъемника.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Ученые из Амстердамского свободного университета объяснили феномен вечнозеленых сосен
фотосинтез иголки хвойные
Комментировать