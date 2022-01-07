Ученые из Амстердамского свободного университета объяснили феномен вечнозеленых сосен

Амстердам, 7 января. Обнаружен биологический механизм, позволяющий хвойным деревьям не сбрасывать иголки на зиму, сообщил журнал Nature Communications.

Ученые обнаружили, что у хвойных есть особый «зимний» режим фотосинтеза, позволяющий им не сбрасывать иголки на зиму. Оказалось, что иголки остаются на ветках несмотря на то, что кислород при этом не вырабатывается. Зимой световая энергия поглощается, но фотосинтеза все равно не происходит, так как низкие температуры останавливают большинство биохимических реакций. Сочетание яркого солнца и низких температур может повредить растительные клетки, поэтому большинство деревьев предпочитает сбрасывать листья на зиму, однако хвойные смогли приспособиться к холодному сезону по-другому.

Global Look Press / Erhard Nerger

Наблюдения за соснами в естественных условиях показали, что структура тилакоидной мембраны хлоропластов изменяется в зимний период. Подобные трансформации создают физический контакт между блоками, в которой световая энергия превращается в химическую. Клетки хвои сосны таким образом научились защищаться от избытка солнечной радиации, который часто наблюдается в холодный период года. Исследователи полагают, что подобный механизм имеется у всех хвойных.

Сосны устойчивы не только к холоду, но и ко многим другим неблагоприятным погодным явлениям. Ранее сообщалось, что чудо-сосна выросла на крыше недостроенного дома в Ялте. Дерево пересадили в городской парк с помощью подъемника.