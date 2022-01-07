Путин, Лукашенко и Пашинян призвали уберечь Казахстан от проникновения террористов

Москва, 7 января. Президент России Владимир Путин, его белорусский коллега Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию в Казахстане.

Лидеры поговорили о миссии миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Главной задачей, по их мнению, является недопущение проникновения в Казахстан иностранных бандформирований. Важно, чтобы казахстанцы могли самостоятельно решать внутренние проблемы.

Ранее политолог Станислав Еремеев рассказал, какая опасность скрывается за беспорядками в Казахстане. Он предположил, что в страну могут проникнуть террористы.

О ситуации в республике недавно высказалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала власти обеспечить безопасность народа.