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Путин, Лукашенко и Пашинян призвали уберечь Казахстан от проникновения террористов

Политика
Путин, Лукашенко и Пашинян призвали уберечь Казахстан от проникновения террористов
Global Look Press  /  t.me/ shot_shot

Москва, 7 января. Президент России Владимир Путин, его белорусский коллега Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию в Казахстане.

Лидеры поговорили о миссии миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Главной задачей, по их мнению, является недопущение проникновения в Казахстан иностранных бандформирований. Важно, чтобы казахстанцы могли самостоятельно решать внутренние проблемы.

Ранее политолог Станислав Еремеев рассказал, какая опасность скрывается за беспорядками в Казахстане. Он предположил, что в страну могут проникнуть террористы.

О ситуации в республике недавно высказалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала власти обеспечить безопасность народа.

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Казахстан путин лукашенко пашинян
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