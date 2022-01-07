АвтоВАЗ в январе 2022 года поднял цены на все модели автомобилей

Москва, 7 января. Стоимость автомобилей Lada выросла с начала 2022 года. В зависимости от моделей повышение составило от 11 до 82 тыс. рублей, сообщает портал «Лада. Онлайн».

Стоимость Lada Granta увеличилась на 21 тыс. рублей, Lada Largus — на 17 тыс. рублей, а XRay и XRay Cross — на 24 тыс. рублей.

Цена автомобиля Lada Vesta выросла на 27-82 тыс. рублей. Niva Travel подорожала на 21 тыс. рублей, а Niva Legend — на 22-38 тыс. рублей.

Стоимость автомашин Lada в 2021 году выросла на 17%. В этом году повышение в зависимости от моделей составило 1,87-5,62%.

Российская компания «АвтоВАЗ» представила первое изображение новой модели, премьера которой запланирована на ближайшее время. Тизер опубликован на официальной странице производителя в Instagram. Судя по фото, речь идет о новой модели хетчбэка Lada Xray. Ожидается, что новинка будет либо обновленной модификацией машины, либо рестайлинговым вариантом.