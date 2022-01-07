Песков: Путин получает доклады от Шойгу о действиях миротворцев ОДКБ в Казахстане

Москва, 7 января. Президент России Владимир Путин на постоянной основе получает доклады по ситуации в Казахстане от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, с момента начала операции миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности и переброски сил в Казахстан Путин регулярно получает информацию.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Путину о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и выполнении поставленных задач», — указал Песков.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в состав российских миротворческих сил в Казахстане вошли подразделения ВДВ. Переброску миротворцев в республику осуществляют военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124.