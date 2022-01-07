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Правозащитник Шмелев объяснил причины эпидемии убийств и перестрелок в США

Весь мир
Правозащитник Шмелев объяснил причины эпидемии убийств и перестрелок в США
 /  Федеральное агентство новостей

В США по итогам года фиксируют рекордный всплеск преступлений с использованием оружия. По данным Совета по уголовному правосудию рост числа убийств составил 16% в первой половине 2021 года. В списке самых «смертельных штатов»: Орегон, Кентукки и Нью-Мексико, а также города Чикаго, Портленд и Филадельфия.

Подробнее про волну преступности в США и ее причины специально для международной редакции ФАН рассказал экс-председатель правления Общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев.

Волна убийств в США

2021 год в США завершился рекордом по количеству преступлений с применением оружия во многих штатах. Согласно данным Совета по уголовному правосудию, рост числа убийств составил 16% в первой половине 2021 года, в 2020 этот показатель равнялся 30%. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

По данным WSJ, «лидерами» по числу подобных преступлений в этом году стали штаты Орегон, Луисвиль, Кентукки, Альбукерке и Нью-Мексико, а также города Портленд и Филадельфия. В последнем было зарегистрировано 562 убийства, что превышает его предыдущий максимум в 500, установленный в 1990 году. В Нью-Йорке к 26 декабря число преступлений с использованием оружием увеличилось на 4%, в Чикаго рост составил 3%.

Правозащитник Шмелев объяснил причины эпидемии убийств и перестрелок в США
facebook.com / NYPD

По данным ФБР, среди убитых в 2020 году большинство было чернокожими — 9,9 тыс., 7 тыс. — белыми, 2,8 тыс. человек были латиноамериканцами и 511 представителями других рас.

Пандемия и забастовки BLM

Среди причин всплеска убийств полицейские и общественники называют стресс от пандемии COVID-19, испорченные отношения между правоохранительными органами и чернокожими общинами после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Также винят законы отдельных штатов, которые направлены на декриминализацию ряда преступлений.

Криминолог из Университета Миссури в Сент-Луисе Ричард Розенфельд считает, что в ближайшие годы уровень убийств снизится до допандемического.

«Влияние событий, которые привели к росту преступности, постепенно ослабевает. Прошло много времени с начала пандемии и убийства Джорджа Флойда», — сказал он.

В материале WSJ также говорится, что во многих городах избрали мэров, одним из пунктов предвыборной программы которых стала борьба с криминалом. К примеру, Нью-Йорк возглавил бывший капитан департамента полиции Эрик Адамс. Мэр Атланты Андре Диккенс пообещал нанять сотни новых офицеров в ближайшее время. В Чикаго и Филадельфии жители переизбрали прокуроров, которые пообещали бороться с преступностью. А в Миннеаполисе, где зародилось движение Defund the police (Лишим полицию финансирования), жители проголосовали против расформирования традиционных органов правопорядка.

Переключились на криминал

По мнению экс-председателя правления Общественного движения «Право на оружие» Игоря Шмелева, основные причины всплеска преступлений с использованием оружия — это действительно нестабильность, вызванная пандемией. В кризисные ситуации часть людей обращается в том числе и к криминалу, в попытке добыть средства к существованию. При этом правозащитник считает, что уровень преступности в США можно сравнить с европейскими показателями.

«Понятно, что все эти пандемийные вещи, блокировки экономической активности и локдауны не улучшили состояние американцев, особенно среднего и нижнего класса. В такие моменты часть людей переключается и начинает больше работать, а часть на криминал и так пытается раздобыть себе средства к существованию. Подобные нестабильные ситуации всегда будут приводить к всплеску преступности.

Если мы посмотрим еще раз эти цифры, то увидим, что убийства нападавших в США выше, чем убийства при задержании сотрудниками правоохранительными органами. Потому что полицейский в Америке должен сначала разобраться в ситуации, и только потом доставать пистолет, при этом они чаще совершают ошибки при применении оружия, чем гражданские.

Давайте от общей статистики отделим смерти в результате разборок между криминальными группировками и самоубийства. Мы получим в среднем те же цифры, что и в нашей любимой Европе. Для сравнения, жесткие ограничения на владение оружием действуют во Франции и Великобритании, и при этом там цифры выше, чем в той же Австрии, где возможности владения оружием значительно упрощены», — отмечает эксперт.

Правозащитник Шмелев объяснил причины эпидемии убийств и перестрелок в США
PrScr Twitter / @AmerMilNews

По мнению Шмелева, ужесточение оборота за оружием, за которое выступит президент Джо Байден, не решит проблему всплеска преступности в США, в этом плане республиканцы намного порядочнее, потому что они не запрещают американцам защищать себя.

«Президент Байден, классический демократ, который выступает против владения оружия гражданами и за ужесточение контроля. При этом он не имеет ничего против своей вооруженной охраны, которая обеспечивает его безопасность. В этом плане республиканцы намного порядочнее — они не запрещают граждан защищать себя, в случае, когда у них пытаются отобрать имущество или лишить жизни.

У нас здесь яркий пример — Великобритания, где был введен запрет на владение многими видами оружия и плюс было отказано в праве на самооборону с оружием. Вообще, доктрина «Мой дом — моя крепость» пришла из Великобритании, и она сейчас запрещена, ты должен убегать и вызывать полицию. Количество преступлений против личности после этого выросло, и мы имеем подобную ситуацию везде, где происходят похожие изменения», — заключил Шмелев.

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