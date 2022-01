Правозащитник Шмелев объяснил причины эпидемии убийств и перестрелок в США

В США по итогам года фиксируют рекордный всплеск преступлений с использованием оружия. По данным Совета по уголовному правосудию рост числа убийств составил 16% в первой половине 2021 года. В списке самых «смертельных штатов»: Орегон, Кентукки и Нью-Мексико, а также города Чикаго, Портленд и Филадельфия.

Подробнее про волну преступности в США и ее причины специально для международной редакции ФАН рассказал экс-председатель правления Общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев.

2021 год в США завершился рекордом по количеству преступлений с применением оружия во многих штатах. Согласно данным Совета по уголовному правосудию, рост числа убийств составил 16% в первой половине 2021 года, в 2020 этот показатель равнялся 30%. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

U.S. cities are facing a sustained surge in homicides, as police departments and mayors’ offices tally up crime statistics for 2021 and launch 2022 programs designed to curb gun violence https://t.co/DI1ezy3C2k