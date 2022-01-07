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Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным и Пашиняном

Политика
Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным и Пашиняном
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 7 января. Белорусский президент Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим коллегой из России Владимиром Путиным и председателем ОДКБ, премьером Армении Николом Пашиняном, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Журналисты изначально не стали раскрывать подробности переговоров на уровне лидеров стран.

«Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным», — сказано в сообщении.

Позже стало известно, что политики обсуждали сложившуюся на территории Казахстана ситуацию.

Александр Лукашенко ранее сообщил, что белорусские миротворцы помогут стабилизировать обстановку в Казахстане. По его словам, единственной целью миротворческого контингента ОДКБ является помощь правоохранительным органам республики.

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Все новости / Политика / Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным и Пашиняном
Казахстан путин белоруссия лукашенко пашинян
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