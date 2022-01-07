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Россия несет с собой мир: журналист из ДНР Акутин рассказал о посыле фильма «Гранит»

  /   Обновлено: 07 января 2022 16:38
Общество
Россия несет с собой мир: журналист из ДНР Акутин рассказал о посыле фильма «Гранит»
кадр из фильма «Гранит»  / 

В России начали снимать фильмы с верными посылами, это не может не радовать. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился сотрудник Министерства информации ДНР, журналист Алексей Акутин, отметив нашумевшую российскую кинокартину «Гранит».

Фильм посвящен недавним событиям в Мозамбике, в которые оказались вовлечены и российские инструкторы, помогающие африканским странам обрести подлинную независимость. По мнению Алексея Акутина, «Гранит» с гордостью можно отнести к числу правильных отечественных фильмов.

«Не могу не приветствовать тот момент, что в России наконец-то начали снимать фильмы с абсолютно правильными посылами (месседжами, как говорят на Западе) и красивыми отсылками. Да-да, я о том самом знаменитом кадре с книгой из фильма «Солнцепек». «Гранит» — из числа этих правильных фильмов», — сказал он.

Кроме того, Акутин сравнил «Гранит» с другими громкими российскими новинками, которые также взбудоражили отечественный кинематограф.

Россия несет с собой мир: журналист из ДНР Акутин рассказал о посыле фильма «Гранит»
кадр из фильма «Гранит» /

«Да, с художественной точки зрения он слабее «Туриста» или того же «Солнцепека». Но общий посыл о том, что Россия несет с собой мир и согласие, а не войну и разрушения, — верный. В этом мы в Донбассе можем наглядно убедиться — с российскими гарантиями безопасности украинские обстрелы городов и сел попросту сходят на нет. Наверно, дюжий пулеметчик из «Гранита» с шевроном Новороссии на рукаве — это тоже может подтвердить», — отметил Акутин.

Россия несет с собой мир: журналист из ДНР Акутин рассказал о посыле фильма «Гранит»
кадр из фильма «Гранит» /

Ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин заявил, что фильм «Гранит» нужно показывать во всех кинотеатрах. Он также отметил, что киноискусство занимает одно из ключевых мест в жизни любого государства.

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