Алжир создаст новый судоходный маршрут через Мавританию в страны Западной Африки

Алжир, 7 января. Алжир намеревается открыть дополнительные морские маршруты для увеличения потока товаров в Мавританию и страны Западной Африки.

Решение о создании новой торговой судоходной линии принято в минувшее воскресенье на заседании правительства АНДР по инициативе президента Абдельмаджида Теббуна и министра транспорта Исы Бакая. Ожидается, что в ближайшее время поток товаров хлынет в мавританские порты.

В понедельник власти Алжира приняли парламентскую делегацию из Нуакшота во главе с председателем комитета по международным отношениям в Национальном собрании Мухтаром ульд Халифой. В ходе переговоров обе стороны выразили желание укреплять экономические отношения и повышать уровень торгового обмена. В настоящее время АНДР экспортирует в Мавританию, а через нее в страны Западной Африки сельскохозяйственную продукцию, хозтовары, электронное оборудование, продовольствие, пластмассы, строительные материалы и др.

Во время визита делегации из Нуакшота дружественные государства подписали соглашение о завершении строительства дороги Тиндуф — Зуэрат. В соответствии с условиями договора ее создание финансирует Алжир при поддержке африканских учреждений.