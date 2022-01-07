Кабинет министров Туниса одобрил экономические проекты президента

Тунис, 7 января. Кабинет министров республики во время заседания рассмотрел и одобрил ряд экономических проектов, разработанных президентом Каисом Саидом. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Главы министерств упразднили подразделения управления по целям для реализации проекта интенсификации орошаемого земледелия, которые в 2019 году сформированы по указу тунисского лидера. Также они утвердили меморандум о взаимопонимании между государством и Арабским органом по аккредитации.

«Кабмин одобрил создание национального комитета по организации VIII Токийской международной конференции по развитию Африки (ТМКРА), которая состоится в Тунисе в текущем году», — говорится в сообщении.

Участники заседания также согласовали проведение 18-го саммита франкофонии, который состоится в Джербе. Специалисты займутся разработкой программы мероприятия и организуют прием и размещение гостей.

Представители правительства рассмотрели ряд законопроектов в области сельского хозяйства и земледелия. Каис Саид предложил внести изменение границ зон обслуживания земель сельскохозяйственного назначения в провинции Сфакс и создать комитет при министерстве государственного имущества и земельных дел для мониторинга за распределением госбюджета.

В итоге кабмин одобрил инициативы президента Туниса. Их исполнением займутся профильные ведомства.

Каис Саид ранее встретился с главой Центрального банка Марваном Аббаси для обсуждения финансового положения страны. Стороны согласились с необходимостью проведения экономических реформ.