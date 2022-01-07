Артисты выступили перед Папой Римским Франциском под музыку из видеоигры Undertale

На приеме у понтифика выступили артисты цирка, станцевав под композицию из игры Тоби Фокса Undertale. На это представление обратило внимание множество геймеров, после того, как пользователь Twitter опубликовал запись танца.

На видео понтифик смотрит цирковой спектакль, где артист в трико, украшенном декоративными языками пламени, крутит на ногах цилиндр, а другие участники представления жонглируют и подбрасывают мячи. После того, как композиция заканчивается, папа благодарит исполнителей, отмечая, что красота «ведет нас к богу».

Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли выбор мелодии, ведь Megalovania — это саундтрек, который звучит в финале Undertale во время битвы со скелетом Сансом, которая происходит лишь в случае, если геймер выбрал «путь геноцида» и убил огромное количество нейтральных персонажей.