Аналитики Sohu предупредили Японию о серьезных последствиях атаки на Курилы

Пекин, 7 января. Япония должна трезво оценить собственные силы, прежде чем решиться на силовое противостояние с Россией за Южные Курилы. Такое мнение высказали обозреватели китайского издания Sohu.

По их мнению, Токио может лишиться собственного архипелага, если будет совершать необдуманные действия. Как передает «ПолитРоссия», аналитики напомнили, что в последнее время в Японии стали все чаще звучать призывы провести силовой захват Курильских островов. Эксперты полагают, что японцы в самом деле готовятся к войне, ведь они проводят модернизацию вертолетоносца «Идзумо», внедряют американские истребители F-35 и систему ПРО США «Иджис».

Однако авторы подчеркнули, что японские вооруженные силы действительно сильны только на определенных территориях. Они предупредили Токио о серьезных последствиях, с которыми страна может столкнуться в возможном нападении на Курилы.

«Для Токио сегодня просто невозможно быть противником России. Если Япония будет настаивать на начале сражений за острова, то столкнется с ожесточенной контратакой со стороны России, и в результате от удара противника может пострадать даже архипелаг, на котором расположена Страна восходящего солнца», — указали эксперты Sohu.

Ранее обозреватели еще одного китайского издания Sina заявили, что нападение Японии на Россию с целью захвата Курильских островов обернется для Токио полным разгромом и катастрофой.