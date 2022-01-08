Китайский журналист назвал правильным заявление Си Цзиньпина по Казахстану

У России и Китая одинаковые взгляды на происходящее в Казахстане. Такими словами корреспондент московской редакции газеты «Фачжи жибао» прокомментировал корреспонденту ФАН заявление председателя КНР Си Цзиньпина, что Пекин категорически против внешних сил, стоящих за беспорядками в Алма-Ате и других городах республики.

Выступление главы КНР в эфире Центрального телевидения Китая можно расценить как непосредственное обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором Си Цзиньпин выразил ему слова поддержки в деле борьбы за сохранение государства.

Работающий в московской редакции издания «Фачжи жибао» корреспондент Чжан Чунью в телефонном разговоре с корреспондентом ФАН высказал свое отношение как к словам китайского лидера, так и к российской позиции, касающейся происходящего в Казахстане.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

«Я считаю, что это правильное выступление. Китай и Казахстан входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, у наших стран есть права защищать свои цели. И вмешательство зарубежных сил нам абсолютно не нужно, поэтому наш председатель, господин Си Цзиньпин, в своем выступлении был абсолютно прав. Слава богу, что ваша страна и Владимир Владимирович Путин имеют похожее мнение. Это крайне полезно для стабилизации обстановки в Казахстане», — отметил китайский журналист.

О том, что Китайская Народная Республика официально выступает против иностранного вмешательства, провоцирующего обострение ситуации в стране и являющегося попыткой влияния на внутреннюю политику Казахстана, стало известно в пятницу, 7 января, после соответствующего заявления председателя КНР Си Цзиньпина.