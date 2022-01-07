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В Сети появилось видео сноса памятника Назарбаеву в Казахстане

Политика
В Сети появилось видео сноса памятника Назарбаеву в Казахстане
Global Look Press  /  Xinhua

Талдыкорган, 7 января. Жители казахского города Талдыкорган снесли памятник бывшему президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Момент вандализма был запечатлен на видео.

Протестующие обвязали памятник тросами и привязали его к грузовику. Автомобиль начал движение, после чего скульптура под аплодисменты бушующей толпы свалилась с постамента. Разъяренные демонстранты ринулись к упавшему памятнику и начали разбивать его палками.

До этого в интернете опубликовали фотографии разбитого памятника Назарбаеву в Талдыкоргане. На кадрах заметно, что голова и ноги отделились от туловища скульптуры.

Позже стало известно, что дебоширы разгромили терминал аэропорта Алма-Аты и Duty Free. Сотрудники воздушной гавани заранее провели эвакуацию пассажиров.

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Казахстан памятник назарбаев протесты
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