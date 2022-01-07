Белорусские миротворцы ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане

Минск, 7 января. Миротворческий контингент ОДКБ из Белоруссии прибыл в Казахстан и приступил к выполнению задач. Об этом сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

Напомним, со 2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, в результате чего на всей территории республики был введен режим ЧП. Миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан на ограниченный период, чтобы посодействовать стабилизации и нормализации обстановки в стране.

«Белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач», — сообщили в минобороны Белоруссии.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что помощь правоохранительным органам Казахстана является единственной целью белорусского миротворческого контингента ОДКБ.