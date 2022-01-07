Ветеринар Высоких заявила, что здоровым животным не нужны особые витамины зимой

Москва, 7 января. Здоровым животным не нужны дополнительные витамины в зимний период времени, заявила ветеринарный врач Анастасия Высоких.

Эксперт развеяла миф, что домашним питомцам зимой требуется подкормка. При этом врач добавила, что речь идет о здоровых животных.

«При современных подходах к питанию животных понятия дефицита витаминов как такового нет. Это несколько миф. Если рацион полноценный, особенно если животные питаются промышленными кормами, дополнительные витамины им не нужны», — заявила специалист изданию «Мослента».

Исключения составляют котята и щенки на натуральном кормлении до шести месяцев. Они круглогодично должны получать комбинированные препараты с содержанием кальция и витамина D при необходимости. Питание здоровых взрослых животных не зависит от времени года.

Во время новогодних праздников в России возрастает нагрузка на ветеринарные клиники. Причин для обращений множество — начиная от израненных лап и заканчивая оторванными челюстями.