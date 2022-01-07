Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 17:22
17:22
Политика
Литва продолжит вытеснять нелегальных мигрантов с границы
17:13
Происшествия
Грузовик раздавил женщину на тротуаре в Москве
17:11
Происшествия
В Самаре злоумышленник изнасиловал 21-летнюю студентку в подъезде ее дома
17:08
Происшествия
Прохожая получила травмы при обрушении снега с крыши в Саратове
17:05
Шоу-бизнес
Евгений Капорин опубликовал редкие фото со съемок седьмого сезона «Сватов»
17:05
Происшествия
Площадь пожара на складе в Химках возросла до 2700 кв. метров
17:03
Политика
Пушков вспомнил о прошлых «услугах» США для других стран на фоне протестов в Казахстане
17:02
Политика
Министры иностранных дел НАТО обсуждают предложения России по гарантиям безопасности
17:02
Весь мир
Глава МИД Ирана заявил о готовности восстановить связи с Эр-Риядом в любой момент
17:00
Армия
Читатели Daily Mail высмеяли британский флот за неспособность обнаружить субмарины ВМФ РФ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ветеринар Высоких заявила, что здоровым животным не нужны особые витамины зимой

Общество
Ветеринар Высоких заявила, что здоровым животным не нужны особые витамины зимой
pixabay.com

Москва, 7 января. Здоровым животным не нужны дополнительные витамины в зимний период времени, заявила ветеринарный врач Анастасия Высоких.

Эксперт развеяла миф, что домашним питомцам зимой требуется подкормка. При этом врач добавила, что речь идет о здоровых животных.

«При современных подходах к питанию животных понятия дефицита витаминов как такового нет. Это несколько миф. Если рацион полноценный, особенно если животные питаются промышленными кормами, дополнительные витамины им не нужны», — заявила специалист изданию «Мослента».

Исключения составляют котята и щенки на натуральном кормлении до шести месяцев. Они круглогодично должны получать комбинированные препараты с содержанием кальция и витамина D при необходимости. Питание здоровых взрослых животных не зависит от времени года.

Во время новогодних праздников в России возрастает нагрузка на ветеринарные клиники. Причин для обращений множество — начиная от израненных лап и заканчивая оторванными челюстями.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ветеринар Высоких заявила, что здоровым животным не нужны особые витамины зимой
животные ветеринар витамины
Комментировать