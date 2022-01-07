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Инвестор Бахтин рассказал о влиянии цены энергоносителей на курс доллара

Экономика
Инвестор Бахтин рассказал о влиянии цены энергоносителей на курс доллара
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 января. Курс доллара после новогодних каникул может измениться. Аналитики ожидают в 2022 году незначительного снижения стоимость рубля, сообщает «Федерал Пресс».

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин напомнил, что рубль обычно снижается в январе, а укрепляется в феврале-апреле. По его мнению, в 2022 году доллар будет стоить 70-76 рублей, а евро — 80-86 рублей.

«В 2022 году мы ожидаем укрепления доллара по отношению к большинству мировых валют, в том числе и к рублю. Если в ближайший год по России ослабнет геополитическая премия, не исключено, что в 2022 году мы вновь увидим снижение курса доллара до отметки 70 рублей», — считает аналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Потавин.

Александр Бахтин уверен, что на стоимость российской валюты влияют цены на сырье, геополитика и ситуация с пандемией. Рублевые активы получат поддержку вместе с нефтяными котировками, если уменьшится влияние коронавируса на мировую экономику, появятся новые вакцины и лекарства.

Повышение ставок мировыми ЦБ из–за инфляции также может повлиять на стоимость рубля. У России отрицательный госдолг и значительный объем накопленных резервов, поэтому позиции национальной валюты очень прочны.

Иностранную валюту лучше не покупать, когда Центробанк РФ проводит жесткую денежно–кредитную политику и повышает ключевую ставку, реагируя на рост инфляции. Такое мнение высказал замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

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Все новости / Экономика / Инвестор Бахтин рассказал о влиянии цены энергоносителей на курс доллара
россия рубль курсы валют
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