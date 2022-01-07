Нефть готовится показать сильнейший ценовой рост за неделю

Москва, 7 января. Стоимость нефти в ходе пятничных торгов увеличивается на 1%. Это создает реальную основу для демонстрации мощнейшего недельного подорожания ресурса с декабря. Об этом пишет агентство «Прайм».

Сейчас многие инвесторы присматриваются к ситуации в Казахстане, беспокоясь, что поставки нефти могут быть прерваны из-за массовых протестов в этой стране. Ранее на рынок влияние оказывала обстановка в Ливии, где нефтедобыча снижалась на фоне ремонта трубопровода.

Вопросы функционирования нефтяных мощностей в Ливии уже прояснились — вчера National Oil Corporation объявила, что починка магистрали была досрочно завершена, а добыча на одном из месторождений возросла на 200 тыс. баррелей в сутки. Однако в отношении Казахстана инвесторы пока что только знают, что все три нефтеперерабатывающих завода государства продолжают работать, несмотря на масштабные волнения.

Тем временем, фьючерсы нефти сорта Brent на март подорожали во время торговой сессии на 0,9%, достигнув 82,73 доллара за баррель. Февральские контракты на бренд WTI выросли в цене на 0,89% и составили 80,17 доллара за «бочку». С начала этой недели североморская марка Brent прибавила 6,4%, а техасская WTI выросла на 6,7%.

Еще в декабре глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявлял, что глобальный нефтерынок может столкнуться в этом году с высокой волатильностью, но в силах ОПЕК+ нормализовать обстановку и взять ситуацию под контроль.