Мария Миронова отказалась следить за могилами отца и бабушки

Москва, 7 января. Актриса Татьяна Егорова, которая была любовницей народного артиста РСФСР Андрея Миронова, рассказала правду о его отношениях с дочерью Марией. Оказалось, что звезда даже не появляется на могиле отца.

По словам Егоровой, Миронова никогда не любила своего отца. Даже ее бабушка Мария Владимировна сильно переживала из-за конфликта с внучкой.

«Она никогда не ходит на их могилы. За могилами ухаживаю я. С Марией Владимировной в последние годы ее жизни я была очень дружна», — поделилась актриса с «Экспресс газетой».

Первой женой актера была его коллега Екатерина Градова. В этом браке родилась дочь Мария. Позднее Миронов женился на другой актрисе — Ларисе Голубкиной. Уход отца из семьи дочь восприняла как предательство и не смогла его простить.

С Голубкиной у Миронова не было совместных детей, он помогал жене воспитывать дочь Марию от сценариста Николая Щербинского-Арсеньева.

Ранее экс-супруга Мироновой, актера Алексея Макарова заподозрили в романе со стюардессой Полиной Загоскиной. Об их романе свидетельствуют фотографии в соцсетях, сделанные, предположительно, во время совместного отдыха.