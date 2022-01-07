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Самолеты Ил-76 ВКС РФ доставляют армянских миротворцев ОДКБ в Казахстан

Армия
Самолеты Ил-76 ВКС РФ доставляют армянских миротворцев ОДКБ в Казахстан
aviastar-sp.ru

Ереван, 7 января. Российские военно-транспортные самолеты с армянским миротворческим контингентом ОДКБ на борту вылетели из аэропорта Звартноц. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что Армения направила миротворцев ОДКБ в Казахстан для оказания помощи местным правоохранительным органам.

«Три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России с подразделением миротворческого контингента ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из аэропорта Звартноц Республика Армения в Республику Казахстан», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Напомним, со 2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, в результате чего на всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране. Ранее сообщалось, что столкновение силовиков и мародеров в Алматинской области закончилось гибелью человека.

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Казахстан Армения минобороны рф ил-76
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