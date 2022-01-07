Пока санитарные власти Аргентины спорят об эффективности индивидуального тестирования на антиген к коронавирусу, страну накрыла очередная волна: за минувшие сутки было зафиксировано более 109 тысяч случаев.

Министры здравоохранения самых густонаселенных провинций Аргентины утверждают, что бесплатная тестовая система уже перегружена. Приложения, в которых следует записываться на бесплатный ПЦР-тест, постоянно «виснут», а на жаре у входа в лаборатории выстраиваются многочасовые очереди.

«Проблема не только в том, что не хватает самих тестов, — отмечает Фернан Кирос, министр здравоохранения столичного округа Буэнос-Айрес. — Хуже то, что их все равно слишком мало для создания объективной картины эпидемиологической ситуации».

Точку зрения Кироса полностью разделяет Марта Коэн — аргентинская ученая, врач-патолог, почетный член рыцарского «Ордена Британской Империи». В беседе со специальным корреспондентом МФАН сеньора Коэн рассказала о собственном вкладе в борьбу за лицензирование индивидуальных антиген-тестов, а также объяснила, почему — несмотря на всевозможные санитарные меры — заболеваемость в мире не снижается.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

Когда ПЦР «не работает»

Спрос на ПЦР-тесты в Аргентине значительно превышает предложение. Жителям столицы и ее окрестностей рекомендуется сдавать ПЦР в госпиталях только в том случае, если у них уже есть непосредственные симптомы заболевания. Всех остальных просят пользоваться услугами передвижных лабораторий скорой помощи (бесплатно) или обращаться в частные лаборатории, которые по карману далеко не всем. Стоимость частного тестирования варьируется от 4000 до 7000 аргентинских песо (3000-5000 рублей).

В Буэнос-Айресе сейчас ежедневно делают около 60 тысяч ПЦР-тестов, что составляет 30-40% от тестирования в Аргентине.

ФАН: Верно ли, что в процентном отношении это очень мало, ведь население Аргентины — около 45 миллионов человек?

Марта Коэн: Совершенно верно. Так или иначе, выявленные с помощью ПЦР случаи заражения составляют больше трети выборки. А дальше реальную картину можно восстановить с учетом эпидемиологической специфики, которую за последние полтора года в мире научились определять статистически: когда доля «положительных» результатов превышает 10%, реальная заболеваемость считается в два-три раза выше. Так что мы предполагаем, что сейчас в Аргентине ежедневно заражается около 250-300 тысяч человек.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

— Начиная с января 2022 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) решили перестать использовать ПЦР-тесты, поскольку выяснилось, что они реагируют «позитивно» практически на любой вирус, не делая разницы между коронавирусной инфекцией и обычным гриппом. Означает ли это что реальная заболеваемость — в Аргентине или любой другой стране — существенно ниже?

— Несколько месяцев назад такой вывод можно было бы сделать. Но уже в течение достаточно продолжительного времени страны первого мира (в том числе и Великобритания, где я живу и работаю) используют тесты на антиген.

— То есть ПЦР-тест, который требуют при международных перелетах, и за которым выстраиваются очереди по всей Аргентине, не работает?

— Он эффективен на 78%. Конкретно штамм «Омикрон» он выявляет без проблем, потому что чувствителен к гену S. Но на другие вирусы он тоже может выдать положительную реакцию.

Поэтому логично перейти на более продвинутые способы диагностики. Антиген-тесты очень просты в использовании, и в Европе их раздают даром, что позволяет более эффективно выявлять зараженных именно коронавирусом и получать статистику, максимально приближенную к реальности.

wikipedia.org / JJonahJackalope / CC BY-SA 4.0

— Николас Креплак, министр здравоохранения по провинции Буэнос-Айрес, придерживается иной точки зрения. Он считает, что качество процедуры при самостоятельном тестировании остается на совести конкретного человека и не может гарантировать правильный результат.

— Многие чиновники слишком переоценивает функции государства и пытаются восполнить дефицит собственных возможностей излишним контролем. Несмотря на то, что использование антиген-теста в итоге было лицензировано (после бурных и длительных дебатов), выдавать тестовые наборы бесплатно Минздрав не будет.

Разрешена только продажа в аптеках. Причем стоить они будут достаточно дорого, и очень немногие смогут себе позволить тестироваться на регулярной основе. Соответственно, об увеличении статистики таким образом не может быть и речи. Поставленная задача вряд ли будет выполнена. В Аргентине я пыталась донести эту идею до санитарных властей, но успех был, скажем так, переменным.

— Сколько стоит тест для самостоятельного использования?

— Разрешение только что озвучено, и конечная стоимость еще не установлена. Но предполагается, что около 3000 песо (1500 рублей. — Прим. ФАН). В стране немало семей, для которых это недельный прожиточный минимум.

Опыты на крысах

— На сегодняшний день 72,5% населения Аргентины уже вакцинировано двумя дозами (почти 33 миллиона человек), а 12,5% уже получили бустер. Однако буквально за пару недель ежедневная заболеваемость выросла больше чем в два раза. Как такое может быть?

— Увы, оптимистичные прогнозы — даже мои собственные! — о том, что пандемия коронавируса закончится к началу 2022, не подтвердились. Можно сказать, что мы вернулись в исходную точку. И это касается не только Аргентины, которая по-прежнему занимает в рейтинге заражений 12-е место.

Федеральное агентство новостей /

К счастью, новый вариант вируса — «Омикрон» — далеко не так смертелен, как его предшественники. Больничная инфраструктура Аргентины тоже пока не подает сигналов бедствия: заполненность койко-мест в интенсивной терапии составляет всего 37,2%.

— Получается, что вакцины, масочный режим – все это бесполезно?

— Отнюдь. Маски предотвращают заражение с 67% эффективности. Китайцы получили интересную статистику, проводя опыты на крысах. На животных надевали анатомически адаптированные масочки и наблюдали. Кроме того, результаты существенно улучшались, когда удавалось также установить для них что-то вроде социальной дистанции.

Что касается вакцин, то их эффективность снизилась с условных 90 до 80%, потому что с того момента, как их начали разрабатывать, у вируса появилось почти 50 мутаций. Но даже при таком раскладе вакцины безусловно снижают риск осложнений и смертельного исхода.

— То есть надо продолжать прививаться?

— Безусловно. Предпочтительно ставить третью дозу не через шесть месяцев, а через три. И еще через три — четвертую.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

Глобализация и неравенство

— В Израиле и США активно ставят третью и четвертую дозы, а заболеваемость не снижается.

— Многим не слишком понравятся мои слова, но частью проблемы является глобализация современного мира. Люди активно путешествуют, свобода перемещения является одной из основных гражданских свобод.

Другая часть этой проблемы — неравенство и бедность. Новый штамм появился в Африке, в одной из самых бедных ее стран, Республике Чад, — где помимо коронавируса достаточно других, более актуальных проблем. Соответственно, эпидемиологическая безопасность в приоритетах не стояла. Поэтому Африка и стала очагом распространения.

— Означает ли это, что миграционные ограничения могут стать эффективной мерой предотвращения заболеваемости?

— Это абсолютно вторичная мера. Первичной должна стать международная кооперация, чтобы более продвинутые страны могли помогать менее продвинутым — в своих же собственных интересах. Менее развитым странам необходимо содействие в распределении вакцин, и, конечно же в тестировании. Без достаточных объемов тестирования ученым не найти эффективных средств борьбы с мутациями коронавирусной инфекции.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

— Каково положение Аргентины в этой схеме?

— Как я уже говорила, Аргентине нужно приложить усилия к оптимизации тестирования и позволить как можно большему количеству людей тестировать себя самостоятельно.

— Государственный бюджет сейчас переживает не самый лучший период…

— …и это, безусловно, серьезная проблема. Хотя я считаю, что политизировать медицину ни в коем случае нельзя. С другой стороны, вакцин в стране сейчас достаточно. И Аргентина уже делится ими с другими странами, например, с соседней Боливией.

С другой стороны, Pfizer уже запускает лекарство для лечения COVID-19 — Paxlovid, который снижает риск госпитализации на 89%, а Аргентина входит в список 95 стран, которым препарат будет предоставлен бесплатно. Важно, чтобы сами аргентинцы понимали, что личную ответственность никто не отменял, тестировались, носили маски и соблюдали меры предосторожности. В сегодняшнем мире все зависят от всех, и по-другому с пандемией не справиться.