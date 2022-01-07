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«Все правильно сделано!»: ветеран спецслужб о «жестком» приказе президента Казахстана
Общество
«Все правильно сделано!»: ветеран спецслужб о «жестком» приказе президента Казахстана
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press – t.me/shot_shot

Президент общественного объединения «Клуб ветеранов госбезопасности», генерал-майор Валерий Величко назвал последние действия лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева абсолютно обоснованными. В пятницу, 7 января, президент республики, выступая с обращением к нации, заявил, что им принято решение об ужесточении мер по борьбе с проявлениями терроризма. Отныне представители силовых ведомств наделены правом без предупреждения открывать огонь по уличным погромщикам.

Непростым, но правильным назвал приказ Касым-Жомарта Токаева генерал-майор Валерий Величко.

«Очень непростой приказ! Но он основан не на каких-то умозрительных фактах, а на фактах уничтожения материальных ценностей, преследований и убийств сотрудников правоохранительных органов. Я считаю, что все правильно сделано и главой Казахстана, и руководством ОДКБ», — отметил ветеран спецслужб.

Президент Токаев, обращаясь к народу, обосновал свои действия следующими словами:

«Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы провести переговоры для мирного решения проблемы. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами?»

По информации, озвученной Токаевым, государство «проспало» подпольную подготовку боевиков, в результате этого только в Алма-Ате оказалось 20 000 бандитов.

К настоящему моменту, по сообщению заместителя руководителя администрации президента страны Даурена Абаева, которого цитируют Вести.ru, число жертв ожесточенного противостояния в Казахстане достигло 44 человек. От рук протестующих погибли 18 стражей порядка, ответным огнем были убиты 26 манифестантов.

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казахстан токаев
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