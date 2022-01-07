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Самойлова пожаловалась на проблемы со здоровьем детей на отдыхе в Мексике

Шоу-бизнес
Самойлова пожаловалась на проблемы со здоровьем детей на отдыхе в Мексике
instagram.com  /  @samoylovaoxana

Москва, 7 января. Жена рэпера Джигана, блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова призналась, что их отдых в Мексике проходит вовсе не безоблачно. Звездные супруги столкнулись уже с целым рядом проблем.

Джиган и его супруга изменили своим любимым Мальдивам, куда летают довольно часто, и выбрали другую локацию для новогодних каникул. Знаменитое семейство отправилось в Мексику, о чем Самойлова рассказала на своей странице в Instagram. Пока звездные супруги довольны пребыванием в этой стране.

«Тут нереально классно. Природа, погода, наша вилла и все такое», — поделилась впечатлениями блогер.

Однако поездку Джигана и Самойловой омрачили воришки. По словам бизнесвумен, у них уже пару раз украли что-то по мелочи. Кроме того, у детей знаменитых супругов возникли проблемы со здоровьем.

«Первые четыре дня дети блевали по очереди, привыкая к местным микроорганизмам», — пожаловалась жена рэпера.

Самойлова пожаловалась на проблемы со здоровьем детей на отдыхе в Мексике
Pr Scr instagram.com / @samoylovaoxana

Звездному семейству пришлось привыкать к местной пище. Как отметила блогер, постоянно есть тако и буррито достаточно непросто. Несмотря на все трудности, Самойлова и Джиган к ним приспособились, поэтому шикарно проводят мексиканский отпуск.

Напомним, у средней дочери звездных супругов возникали проблемы со здоровьем незадолго до Нового года. Девочку даже увезли в больницу на машине скорой помощи.

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Все новости / Шоу-бизнес / Самойлова пожаловалась на проблемы со здоровьем детей на отдыхе в Мексике
самойлова мексика джиган
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