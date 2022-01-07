«Кровавая агония»: политолог Стариков рассказал, повторит ли Казахстан силовой сценарий Украины

Писатель, общественный деятель Николай Стариков в беседе с ФАН объяснил, почему Казахстан не повторит силовой сценарий Украины. Эксперт уверен, что республиканские власти смогут отстоять страну после мятежа благодаря своей решительности.

«Такой опасности уже не существует. Во-первых, потому что власть устояла, во-вторых, потому что казахстанские силовики получили четкий сигнал, что переворот проиграет. После объявления о вводе миротворцев все стало ясно. Никто не будет сдаваться из силовиков, никто не будет переходить на сторону террористов. Президент Токаев четко дал понять: те, кто сдадутся, будут уничтожены, пленных брать не будут, а сдавшихся будут судить. Высшая мера наказания отменена указом президента 29 декабря 2021 года, так что за терроризм грозит пожизненное заключение. В любом случае победы у мятежа уже нет, перед нами кровавая агония», — раскрыл варианты развития ситуации в республике Стариков.

Приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение в тех, кто отказывается сложить оружие, вызвал немало споров и домыслов. Политолог уверен, что действовать решительно нужно было задолго до того, как экстремисты обезглавили силовиков. Однако принять волевое решение сразу Токаеву не удалось по веской причине.

«Это надо было сделать гораздо раньше. Если вы не сдаетесь, таких людей нужно уничтожать. В ситуации террористического мятежа, гибели военнослужащих и полицейских нужно думать об их жизнях. Проблема в том, что даже если руководство страны понимает, что террористический акт начался, то подобный приказ, отданный до смерти полицейских, был бы расценен обществом и назван оппозиционными СМИ как проявление кровавого режима. К сожалению, властям приходится ждать, пока преступники не проявят свое нутро, и только потом отдавать подобные приказы. Однако часто все становится ясно уже в первые минуты», — заключил Стариков.

Поддержал приказ Токаева член Совфеда РФ Владимир Джабаров. Политик уверен, что постановление было единственно верным в данной ситуации. Ранее сенатор заявлял, что Россия готова помочь Казахстану в случае необходимости для урегулирования ситуации. По словам Джабарова, власти республики справятся с происходящим. Россия готова оказать любую помощь невоенного характера.