Лукашенко намерен поддерживать суверенитет Белоруссии в связке с Россией и Украиной

Минск, 7 января. Белорусский президент Александр Лукашенко взял более жесткий курс, который направлен на сохранение суверенитета страны, но в связке с ближайшими «друзьями и братьями». Слова главы государства приводит его официальный сайт.

По словам белорусского лидера, мир изменился в сфере объединения стран и народов в союзы. Поэтому государствам, похожим на Белоруссию, в одиночку будет сложно выжить.

«Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня», — отметил Лукашенко.

Глава республики ранее заявил, что белорусские миротворцы помогут стабилизировать обстановку в Казахстане.