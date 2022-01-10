Рядом, но не вместе: кто подогревает националистические настроения в Татарстане

В последнее время Казань снова предстала в СМИ в образе рассадника национализма и сепаратизма. В первую очередь, поводами для них стали отказ местной власти поддержать закон о переименовании должности президента Татарстана, а также инцидент в Актаныше со спиливанием на могиле православного креста. Корреспондент ФАН съездил в республику, чтобы попытаться разобраться, как на самом деле обстоят дела с националистическими настроениями в регионе.

Видимость победы над татарским национализмом

Современные татарские националисты в лице Всетатарского общественного центра (ВТОЦ — создан 7 июля 1988 года) и его молодежного крыла «Азатлык» являются детищем позднесоветского руководства республики. На момент создания центра в конце 80-х годов его программу писал Рафаэль Хакимов. Сегодня он считается главным идеологом татарского сепаратизма, а в те времена занимал должность заместителя заведующего отделом по идеологии областного обкома КПСС.

Изначально главной идеей татарских националистов было повышение статуса республики с автономной до союзной, то есть по примеру Украинской ССР или Литовской ССР. Местной власти в лице Минтимера Шаймиева эти идеи были по нраву. Поэтому помимо участия партийных работников в создании ВТОЦ местная власть оказывала националистам всевозможную материальную поддержку. По указанию обкома в Казань свозились жители окрестных районов и городов для обеспечения массовки на националистических митингах. За счет этого их численность могла достигать десяти тысяч человек, а основным таким мероприятием ВТОЦ с 1989 года стал «Хэтер кене» — День памяти воинов, павших при обороне Казани от войск Ивана Грозного. Он проводился в формате шествия и заканчивался митингом на территории Казанского кремля возле башни Сююмбике.

Вскоре Советский Союз прекратил свое существование, и изначальной идее националистов о повышении статуса республики так и не суждено было сбыться. Тем не менее они пошли дальше — захотели теперь полной независимости от России.

Минтимер Шаймиев, оставшийся у власти и ставший первым президентом Татарстана, эти тенденции уже не одобрял, но продолжал поддерживать националистов для оказания давления на федеральный центр. Дело в том, что после распада СССР в республике началась приватизация промышленности, которая проводилась по местным, а не общероссийским законам. Это привело к тому, что владельцами всех крупных предприятий, в первую очередь нефтяных, стали сыновья Шаймиева.

В беседе с корреспондентом ФАН эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов привел отрывок из мемуаров первого премьер-министра Татарстана Мухаммата Сабирова, в котором он вспоминает свой разговор с Шаймиевым по поводу его сыновей.

«Отдай им вот это и это месторождение, сказал он мне. Я ему ответил, что их не наши с тобой родители придумали, это богатство нашего народа, пока я премьер, не позволю этого сделать. В такой обстановке работать было сложно. Он предложил депутатам убрать меня с поста премьера», — цитирует Сабирова эксперт.

Тем не менее ситуацию премьер-министр так и не смог исправить, а использование националистов в качестве инструмента запугивания Москвы помогло президенту уговорить ее признать законность этой приватизации. 15 февраля 1994 года был заключен договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью. Его основной смысл как раз заключался в признании федеральным центром законности присвоения семьей Шаймиева советской промышленности.

После этого националисты властям Татарстана стали больше не нужны, их активная материальная поддержка прекратилась. Масштабы мероприятий ВТОЦ постепенно сокращались, уже в 2000-х годах количество участников «Хэтер кене» не превышало 300 человек.

Федеральное агентство новостей /

Однако деятельность организации вплоть до 2014 года особо не ограничивалась местной властью — за исключением отдельных решений, хоть и не поддерживалась открыто. Например, с начала 2010-х годов на «Хэтер кене» организации ВТОЦ запретили проводить шествие по центру города и разрешили оставить только митинг. Не исключено, что этому способствовала еще большая радикализация риторики националистов, которая была невыгодна местным властям из-за недовольства ими со стороны окрепшего федерального центра.

В частности, 10 декабря 2010 года ВТОЦ написал обращение к прежнему президенту России Дмитрию Медведеву, в котором заявил, что если не будет поставлен памятник защитникам Казани, павшим в 1552 году, то следует уничтожить храм-памятник, установленный над братской могилой русских воинов, погибших при взятии столицы Казанского ханства.

Основное давление на ВТОЦ началось после 2014 года на фоне вхождения Крыма в состав России. Лидер набережночелнинского отделения организации Рафис Кашапов был осужден в 2015 году на три года «за разжигание ненависти и вражды, а также призывы к изменению территориальной целостности России». В социальных сетях он распространял сообщения с заголовками «Крым и Украина будут свободны от оккупантов!», «Вчера Гитлер и Данциг, сегодня Путин и Донецк!», «Защитим Украину и весь тюркский мир», «Где Россия, там слезы и смерть».

Пока Кашапов отбывал наказание, набережночелнинское отделение ВТОЦ было признано в 2017 году экстремистской организацией. При этом остальная часть Всетатарского общественного центра продолжила свою деятельность, периодически получая предупреждения и штрафы за «разжигание межнациональной розни».

Новый этап публичной борьбы местных элит с националистами начался, когда в начале 2021 года было заведено уголовное дело о признании экстремистской организацией всего Всетатарского общественного центра, а не только его набережночелнинского филиала. В настоящий момент процесс идет и, скорее всего, завершится не в пользу ВТОЦ.

Кроме того, с 2021 года День памяти воинов, погибших при обороне Казани, стал проводиться под патронажем Духовного управления мусульман. По мнению Раиса Сулейманова, этот шаг сделан для того, чтобы лишить это мероприятие политического подтекста, превратив его в сугубо религиозное. Однако пока это сделать не удалось. ВТОЦ все равно провел в октябре этого года свой традиционный митинг.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт считает, что на современном этапе татарские националисты, некогда получившие поддержку со стороны руководства республики, находятся для власти в маргинальном положении и фактически полностью утратили значимость и влияние.

«Местные власти, еще советские, использовали татарских националистов, чтобы приватизировать всю недвижимость в пользу своей семьи, поэтому сыновья Шаймиева находятся в списке Forbes как долларовые миллиардеры. Потом националисты стали не нужны, их начали сажать, преследовать, на данный момент они пока остаются в маргинальном состоянии», — отметил Сулейманов.

Этноконфликтная интерпретация истории

Вышесказанное может навести на мысль, что усилиями действующих властей Татарстана национализм в республике практически побежден. Тысячи людей под флагами ВТОЦ на улицы уже не выходят, все былое влияние и авторитет националисты давно растеряли. В общем, сплошная благодать. Сейчас еще Всетатарский общественный центр экстремистами окончательно признают, тогда станет совсем хорошо.

Однако это впечатление обманчиво. По мнению многих историков, параллельно с публичными гонениями на националистов со стороны властей эти же самые власти уже не один десяток лет ведут фундаментальную идеологическую работу по переписыванию истории, которая направлена на подогревание националистических и местами сепаратистских настроений среди татарского населения региона.

Подробности об этом корреспонденту ФАН рассказал казанский эксперт, кандидат исторических наук Александр Овчинников.

В Татарстане основным фундаментальным идеологическим инструментом властей является Институт истории имени Шигабутдина Марджани. Он был создан в 1996 году, его руководителем стал упомянутый выше идеолог татарского суверенитета Рафаэль Хакимов, который в течение 17 лет (1991–2008 гг.) параллельно занимал должность главного политического советника президента Татарстана. Кроме того, по сей день в здании научного института находится Управление делами президента, что говорит о явной консолидации власти и исторической науки в республике.

Федеральное агентство новостей /

После своего возникновения институт сосредоточил работу на развитии мифа о том, что современные татары являются наследниками Золотой Орды, и к концу 90-х годов эта теория одержала верх в местном научном сообществе.

«Это было очень важно с идеологической точки зрения потому, что Золотая Орда — это очень вкусный символический капитал. Это огромная евразийская империя, это победа над европейскими странами и, что важно, это победа над Русью, когда русские князья приходили просить ярлык», — отмечает Овчинников.

В рамках золотоордынской теории, например, факт взятия войсками Ивана Грозного Казани преподносится исключительно в негативном ключе как оккупация русскими татар.

В наиболее радикальной форме это выразилось в учебнике по истории за авторством Сабировой и Шарапова, изданного в конце 90-х годов и долгое время использовавшегося для обучения студентов в вузах республики. В нем есть целый параграф «Колонизация русскими Татарстана» (применительно к XVI веку, когда никакого Татарстана еще не было и в помине), а также встречаются такие фразы, как «русские войска перешли границу Татарстана».

Этот учебник до сих пор есть в наличии в библиотеке Казанского авиационного института и доступен для обучающихся. Более того, по словам Овчинникова, он видел учебные планы, в которых книга рекомендовалась студентам к изучению.

Похожая литература продается в свободном доступе. Например, в книжном магазине на улице Баумана (центральная в Казани) корреспонденту ФАН попалось издание по истории татарского народа за авторством отца и сына Фахрутдиновых. В нем взятие Казани также преподносится как трагическое событие, после которого нормальное развитие татарского народа прекратилось, но примечательней другое. Впервые эта книга была издана в 2014 году, а в параграфе про крымских татар вхождение Крыма в состав Российской империи в конце XVIII века называется аннексией.

Федеральное агентство новостей /

Более того, по словам Овчинникова, до 2009 года в магазинах Татарстана продавалась книга Нуруллы Гарифа «Освободительная война татарского народа», написанная для детей. В ней прямым текстом рассказывалось, как «русские оккупанты» захватили Казань, как татары сопротивлялись оккупации, вешали попов, а в ответ русские войска «казнили всех направо и налево», и все в таком духе. После письма Овчинникова в прокуратуру, с его слов, эту книгу изъяли из продажи, но не из-за ее содержания, а под официальным предлогом, что из-за высокой популярности весь тираж был полностью раскуплен.

Отразилась золотоордынская теория и на деятельности националистических организаций Татарстана. Так, объединение татарской молодежи «Азатлык» провозгласило 2013-й Годом Батыя и планировало проводить пикеты и митинги в честь сожжения золотоордынским ханом какого-нибудь русского города — Москвы, Рязани, Суздаля, Владимира или Козельска.

Еще тогда Раис Сулейманов писал, что подобными кампаниями по славословию очередного исторического персонажа татарские националисты сознательно внедряют в общественное сознание татарского социума антироссийские и конкретно — антирусские настроения.

Федеральное агентство новостей /

Сегодня в составе Института истории имени Ш. Марджани существует целый Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М. А. Усманова. Он выпускает журнал «Золотоордынское обозрение», который присутствует в небезызвестной международной научной базе Scopus. Для подготовки материалов приглашаются ученые и из других регионов России, но, по словам Овчинникова, пишут они «под шапкой выгодной Татарстану идеологемы».

При этом с 2010 года активность продвижения татарстанским институтом истории золотоордынского мифа несколько снизилась, и идеологическая структура начала работать над превращением Болгара в священное место для всех мусульман. По мнению эксперта, для этого начал активно двигаться ложный тезис, что в 922 году багдадское посольство прибыло в этот город, а после этого местное население, являющееся предками современных татар, приняло ислам. Хотя никаких сведений об этой «всеобщей исламизации» ни в одном историческом источнике нет.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, в том же году, как утверждает Овчинников, на территории Болгара с подачи главы института им. Марджани Хакимова здание, раскопки которого велись уже давно, было неожиданно определено как дворец Бату-хана — первого правителя Золотой Орды. Опять же, без каких-либо существенных исторических доказательств, уверен собеседник ФАН.

«Это было сделано, чтобы соединить в Болгаре власть административную и религиозную. То есть сделать из этого места святую землю, на которой предки современных татар приняли ислам и где находился центр золотоордынской власти. В науке это называется иеротопией», — отмечает историк.

Федеральное агентство новостей /

Также при поддержке научных кругов в Татарстане продвигается еще одна немаловажная концепция «единой татарской нации». Согласно ей, Татарстан должен заботиться о всех татарах, проживающих вне территории республики. Касательно России — речь идет примерно о трех миллионах человек.

В рамках реализации этой концепции у Казанского кремля есть специальная программа сохранения национальной идентичности татарского народа: деятелям науки и культуры выделяются деньги на командировки в другие регионы России для пропаганды татарской идентичности. При этом, рассказывает Овчинников, от участников этой программы в конце года требуется серьезная отчетность о проделанной работе.

Историк также считает данную концепцию весьма опасной, так как под ее оправданием Татарстан фактически вмешивается в дела других субъектов Российской Федерации. Самым явным примером совсем недавно стал соседний Башкортостан. В его северо-западном районе проживает население, которое в Казани считают татарами, а в Уфе — башкирами. Накануне недавно прошедшей переписи населения в Татарстане развернулась целая информационная кампания против соседней республики, в которой, по словам Овчинникова, участвовали республиканские академические круги, интернет-СМИ, телевидение и даже деятели культуры.

«Согласитесь, очень сложно представить, чтобы штат Техас так открыто выступал против штата Алабама. Практически в центре России существует государственное образование со своей собственной особой идеологией и очень мощной пропагандистской машиной. Сейчас эта машина идет более или менее в русле официальной внутренней политики Москвы, но всегда можно, так сказать, плюс превратить в минус», — отмечает эксперт.

При этом Овчинников напоминает, что «исторические споры являются лишь отдаленным эхом противоречивого диалога элит. То есть когда историк говорит о взятии Казани войсками Ивана Грозного, о том, как стало плохо жить татарам после того, как их завоевали в 16-м веке, — это есть намек на то, что если определенные структуры в Москве возьмут под контроль крупнейшие предприятия Татарстана, прежде всего нефть, то это будет уже «второе завоевание Казани войсками Ивана Грозного». Эти аналогии очень легко читаются между строк».

Националистическое подполье

Фундаментальная идеологическая работа властей Татарстана, проводимая еще с середины 90-х годов, безусловно, создает историческую и культурную основу для сохранения националистических настроений в республике.

Сегодня, несмотря на публичную и, казалось бы, успешную борьбу властей с ВТОЦ, у части населения эти настроения остаются. Просто теперь весь татарский национализм переместился с улиц в интернет-пространство.

При изучении местного информационного поля весьма сложно не заметить достаточное для одной небольшой республики количество националистически ориентированных ресурсов. В частности, это телеграм-каналы «Татары и татарочки», «Неайсин», «ТатПолит», сообщество «ВКонтакте» «Во мне татарская кровь» и другие. При этом события в республике активно освещает филиал «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) — «Идель.Реалии» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Также существует его татароязычная версия «Радио Азатлык». Из региональной прессы, по обоюдному мнению Сулейманова и Овчинникова, националистически ориентированным является издание kazan.first.

Наиболее наглядно наличие националистических взглядов в интернет-пространстве, да и в отдельных районах республики в целом продемонстрировал нашумевший случай со спиленным православным крестом на могиле в селе Актаныш.

«После похорон смотритель увидел крест и сказал, что нам его лучше не ставить, потому что в селе ходят… такие… радикальные мусульмане, они могут его убрать. Мы, конечно же, не восприняли это всерьез, не поверили, что такая дикость может твориться в наше время», — рассказала родственница усопшего Ирина Грегоржевская в комментарии корреспонденту ФАН.

Также, по ее словам, смотритель сказал, что здесь на кладбищах распоряжается имам, он не разрешает устанавливать кресты на могилах. Хотя оба кладбища в селе являются общественными, а не конфессиональными.

«Позже, 16 октября, когда мы уже на встрече в администрации района подняли вопрос о том, чтобы восстановить крест, имам просил этого не делать, также нас просили не восстанавливать его сами представители администрации, потому что, со слов замглавы Актанышского района Райхан Галимяновой, аксакалы действительно недовольны, «и мы прислушиваемся к их мнению», — добавила Ирина.

После предания делу публичной огласки сначала местными, а потом и федеральными СМИ с заявлением выступил президент Татарстана Рустам Минниханов, который вынес главе района Энгелю Фаттахову строгое предупреждение. Однако, по словам Ирины, должного эффекта оно не возымело: назначенную им на 19 декабря встречу Фаттахов «провел для галочки».

Более того, буквально на днях телеграм-канал Readovka выложил еще одну запись разговора, который якобы состоялся между Ириной Грегоржевской и заместителем главы Актанышского района Райхан Галимяновой.

«Я скажу Вам одну вещь: не знаю, понравится ли она вам. У нас самый чистый татарский район... Мы хотим сохранить татарскость. Поэтому мы не хотим, чтобы сюда приезжало много русских и здесь были церкви. Я говорю открыто об этом... Я не представляю, как в каком-то месте Актаныша будет церковь... У нас задача от республики — освещать и охранять национальное», — говорит чиновница.

Также показательно, что, по словам Ирины, больше половины комментариев под ее постом о случившемся в социальной сети «ВКонтакте» носили выраженный националистический характер.

При этом упомянутые выше информационные ресурсы, в частности телеграм-каналы «Татары и татарочки», «Неайсин» и «ТатПолит», оправдывали случившееся, называя это какой-то спланированной провокацией.

«Данный инцидент — яркая иллюстрация того, как порой в районах Татарстана ведут себя местные чиновники, это свидетельствует об определенных настроениях среди местных жителей. Во всей этой истории просто поразило, что многие из моих соплеменников-татар принялись оправдывать или защищать тех вандалов, что совершили это преступление. Логика в том, что в Актанышском районе 96% татарского населения не дает право там не хоронить немусульман: 4% немусульманского населения ведь тоже там живут и умирают, имеют полное право быть похороненными по своим религиозным обрядам», — прокомментировал случившееся Раис Сулейманов.

В общем, этот случай наглядно продемонстрировал, что в республике не все так хорошо с межнациональным и межконфессиональным согласием, как это может показаться на первый взгляд. Причем главными антигероями в этой истории выступили официальные представители власти в лице районной администрации, а также духовенства в лице имама, запрещавшего устанавливать православные кресты на местных кладбищах.

Внешний фактор татарского национализма

Наиболее очевидным заинтересантом в подогревании националистических настроений в Татарстане является Турция, которая в последнее время все активнее реализует идеологию пантюркизма. Несмотря на некоторые идеологические различия с татарскими националистами, у них с ними есть главная точка соприкосновения — необходимость развития антиколониальных взглядов среди тюркского населения России.

Между Казанью и Турцией давно установлены особенно теплые отношения. Президент республики ежегодно совершает по 5-6 рабочих визитов в Анкару, а на территории Татарстана действуют порядка 280 турецких предприятий разных масштабов.

Более того, помимо развития экономического сотрудничества турки долгое время последовательно наращивали свое религиозное и культурное влияние в республике.

В частности, до 2007 года в Татарстане функционировали турецко-татарские лицеи, проповедовавшие идеи Фетхуллаха Гюлена, в которых, по словам Раиса Сулейманова, около 30% детей подвергались идеологической и религиозной обработке.

Также с 2012-го по 2015 год на базе Казанского федерального университета существовал культурный центр Юнуса Эмре — общеизвестный инструмент турецкой мягкой силы.

Сегодня культурное влияние Анкары на Татарстан осуществляется через Международную организацию тюркской культуры «Тюрксой». Например, под ее патронажем в августе этого года представители республики поехали в Венгрию для участия в мероприятии по случаю «30-летия независимости тюркских республик».

В сентябре 2019 года татары приняли участие во встрече молодежи тюркского мира в Казахстане. Целью мероприятия называлось творческое общение тюркской молодежи, заключение деловых контактов, знакомство с культурами братских народов, обмен информацией о молодежной политике разных стран и регионов тюркского мира».

В вопросе турецкого фактора татарского национализма особое внимание привлекает Общество татарской молодежи «Азатлык», которое фактически является молодежным крылом ВТОЦ. Уже на протяжении долгого времени оно ежегодно проводит различные акции, печатает агитационную продукцию, чеканит юбилейные монеты, раздает на улицах ленточки. Отсюда возникает закономерный вопрос: откуда у нее на это финансовые средства?

Лидер «Азатлыка» Наиль Набиуллин обычно отвечает на этот вопрос, что все необходимые средства набираются за счет донатов от неравнодушных граждан. Возможно, это и так, но сомнения есть.

С 2015 года «Азатлык» издает собственную печатную газету «Тюркский взгляд» тиражом около 5 тыс. экземпляров. Она не продается в свободном доступе и раздается бесплатно, например, на всевозможных акциях.

Один из пользователей социальной сети LiveJournal изучил в 2015 году содержание этой газеты. В ней сообщалось, что 2 августа прошла историческая встреча Набиуллина с лидером турецких «Серых волков» Олжайем Килавузом, на которой они обсудили развитие экономических и культурных отношений между Турцией и Татарстаном, а также обменялись мнениями по вопросам культурно-просветительской деятельности тюркских народов.

Prt Scr ttimurshin.livejournal.com / @ttimurshin

Большим удивлением это не стало, учитывая, что флаг «Азатлыка» на 99% повторяет флаг «Серых волков», считает автор данного материала. А они являются молодежным крылом Партии националистического движения Турции. Лидер именно этой партии совсем недавно вручил президенту Турции нашумевшую в Сети карту «тюркского мира», на которой были обозначены отдельные регионы России. К слову, в 2020 году деятельность «Серых волков» была запрещена во Франции, соответствующее предложение внес правительству Германии бундестаг.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/OOLtsXsRFj — MHP (@MHP_Bilgi) November 17, 2021

Также на фоне конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году Набиуллин выпустил номер газеты в поддержку Азербайджана, вместе с другими активистами «Азатлыка» провел серию одиночных пикетов в Казани с плакатами «Поддерживаем территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах!».

Сегодня активисты Союза татарской молодежи продолжают сотрудничать с Турцией. Буквально в начале декабря они выехали в республику в день 145-летия со дня рождения писателя и издателя Юсуфа Акчуры, чтобы почтить его память на кладбище в Стамбуле. Выпустив в Татарстане и Турции шоколадки и календари с его изображением.

Еще одним поводом задуматься, насколько финансирование «Азатлыка» состоит только из донатов сочувствующих граждан, является тот факт, что уже год Набиуллин живет в Турции и, видимо, координирует действия союза оттуда. О его отъезде корреспонденту ФАН рассказал глава ВТОЦ Фарит Закиев.

При этом стоить отметить, что если Всетатарский общественный центр будет признан экстремистской организацией, то «Азатлык» это не коснется, так как юридически он не зарегистрирован.

Еще одним фактором, оказывающим внешнее влияние на татарский национализм, являются местные эмигранты, уехавшие из республики по политическим мотивам. Речь идет об уже упоминавшемся Рафисе Кашапове, который получил убежище в Великобритании. В 2018 году он стал соучредителем в Лондоне общественного движения «Свободный Идель-Урал», которое провозгласило своей целью восстановление реального суверенитета коренных народов региона.

Кроме того, Кашапов систематически публикуется на страницах «Идель.Реалий» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), где выступает с критикой российской власти. Например, предлагая создать «список Магнитского» для преследователей коренных народов России. Также татарский эмигрант принимает участие в заседаниях форума «Открытой России»2 (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) в Вильнюсе.

24 декабря Кашапов принял участие в акции возле посольства России в Варшаве. На пикете выдвигались требования ввести санкции «против высших чиновников путинской верхушки, спонсора террора в Беларуси».

Насколько сильно подобная деятельность подогревает националистические настроения в Татарстане, однозначно сказать сложно, но международное внимание к проблеме «притеснения коренных народов региона» поддерживает.

Рядом, но не вместе

Таким образом, ситуация с национализмом в Татарстане получается следующая. Публично руководство республики демонстрирует активную борьбу с националистами, но в тоже время систематично проводит идеологическую работу, направленную на формирование исторической и культурной основы того же самого национализма, считает автор данной статьи.

С падением популярности ВТОЦ и «Азатлык» говорить о полном исчезновении соответствующих настроений во власти и обществе также преждевременно. О чем свидетельствуют достаточное количество националистических информационных ресурсов в республике и недавний скандал со спиливанием православного креста в селе Актаныш.

Теоретически активность татарских националистов может поддерживаться со стороны Турции в целях продвижения ею своей идеологии пантюркизма на территории Российской Федерации.

В обозримом будущем перечисленные факторы угрозы не представляют, так как федеральный центр сейчас достаточно силен.

«Есть определенная часть населения, которая эти идеи разделяет, в элите есть отдельные представители, которые ностальгируют, сочувствуют или симпатизируют этому явлению. Но они четко понимают, что, пока силен федеральный центр, действовать — себе дороже. Все, кто не боялся, либо сидят в тюрьме, либо пока не сидят, либо эмигрировали», — констатирует Раис Сулейманов.

Тем не менее окончательная публичная «победа» руководства республики над националистами маловероятна. Так как местной власти выгодно иметь в кармане националистическую карту, чтобы в случае чего снова разыграть ее в ходе переговоров с Москвой по жизненно важным для себя вопросам. Благо идеологическая основа для этого существует.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ