Дети Пугачевой и Галкина трогательно поздравили родителей с Рождеством

Москва, 7 января. Юморист и шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram видео, на котором дочь Лиза и сын Гарри показывают подарки, сделанные своими руками к Рождеству.

Галкин и его жена Алла Пугачева — пример образцовых родителей. Свободное время они посвящают воспитанию восьмилетних наследников. Дети звездной пары растут умными и регулярно демонстрируют многочисленные таланты. На этот раз Гарри и Лиза приготовили поделки. Девочка сделала аппликацию в виде елки с игрушками, а мальчик — зимний лес с шишками на картонке.

«Это вам, с Рождеством! Папе и маме», — говорит в ролике Лиза.

Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Публикация за несколько часов набрала почти двести тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Фолловеры осыпали детей Галкина и Пугачевой комплиментами.

«Чудо-дети. Сколько смотрю, столько и замечаю за собой, что начинаю невольно улыбаться. Здравия вам»; «Вы большие молодцы! Ваши дети похожи на детей, а не на пафосных деток звезд. Здоровья вашей семье»; «Завидую по-доброму. Счастья, здоровья, любви вам. С праздником!» — отреагировали подписчики.

Ранее муж Пугачевой в своем шоу «Музыкалити» высмеял творчество Ольги Бузовой и ее экс-избранника Давида Манукяна. По мнению Галкина, звезда «Дома-2» просто «пытается» творить, но у нее это плохо получается.