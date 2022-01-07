Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 15:55
15:48
Шоу-бизнес
Самойлова пожаловалась на проблемы со здоровьем детей на отдыхе в Мексике
15:44
Происшествия
Власти Байконура ввели режим повышенной террористической опасности
15:41
Общество
Число госпитализаций петербуржцев с COVID-19 увеличилось на 26% с начала года
15:41
Общество
«Санта-Барбара» в Крыму: чем живет курортный поселок Утес после летнего сезона
15:39
Происшествия
Огонь охватил 2000 «квадратов» на складе в подмосковных Химках
15:39
Общество
S7 отменила рейсы в казахстанский Усть-Каменогорск 8 и 9 января
15:38
Политика
Лукашенко намерен поддерживать суверенитет Белоруссии в связке с Россией и Украиной
15:32
Происшествия
Блогерша Костенко потребовала вернуть смертную казнь после убийства девочки в Костроме
15:27
Общество
Число заражений COVID-19 во всем мире увеличился на 71% за неделю
15:25
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина трогательно поздравили родителей с Рождеством
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Forbes: три причины заставят Байдена уступить Путину

Политика
Forbes: три причины заставят Байдена уступить Путину
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 7 января. Администрация американского президента Джо Байдена в конце концов пойдет на уступки и выполнит ключевые условия российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил политолог Лорен Томпсон в своей статье для журнала Forbes.

По словам американского эксперта, Россия не собирается нападать на Украину, как об этом принято говорить на Западе. Москва намерена просто нейтрализовать военную угрозу со стороны НАТО.

Политолог также назвал три причины, которые, вероятнее всего, заставят Вашингтон поменять свою позицию и принять условия Кремля. Одним из таких факторов является то, что Североатлантический альянс не захочет иметь дело с Киевом.

«Никто в НАТО не хочет открывать двери Украине. Несмотря на то, что украинский лидер Владимир Зеленский считает укрепление связей с Западом ключевым элементом своей внешней политики, по факту его коррумпированная и отсталая страна не принесет ничего ценного Североатлантическому альянсу», — отметил автор.

Forbes: три причины заставят Байдена уступить Путину
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Второй причиной станет мнение самих американцев, которые выступают за налаживание контактов с Россией. Электорату США просто надоело, что его постоянно призывают «спасать мир».

К третьей причине автор статьи отнес военную мощь РФ. В частности, в статье Forbes говорится о большом количестве ядерных боеголовок, которые имеются в распоряжении Москвы.

«Таким образом, Россия вполне в состоянии стереть с лица земли все крупные города на Западе в течение нескольких часов», — отметил Томпсон.

Читатели Wall Street Journal ранее назвали 2021 год успешным для Путина и провальным для Байдена. По их мнению, американский лидер прожил год исторической президентской некомпетентности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Forbes: три причины заставят Байдена уступить Путину
украина путин сша нато байден
Комментировать