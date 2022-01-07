Forbes: три причины заставят Байдена уступить Путину

Вашингтон, 7 января. Администрация американского президента Джо Байдена в конце концов пойдет на уступки и выполнит ключевые условия российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил политолог Лорен Томпсон в своей статье для журнала Forbes.

По словам американского эксперта, Россия не собирается нападать на Украину, как об этом принято говорить на Западе. Москва намерена просто нейтрализовать военную угрозу со стороны НАТО.

Политолог также назвал три причины, которые, вероятнее всего, заставят Вашингтон поменять свою позицию и принять условия Кремля. Одним из таких факторов является то, что Североатлантический альянс не захочет иметь дело с Киевом.

«Никто в НАТО не хочет открывать двери Украине. Несмотря на то, что украинский лидер Владимир Зеленский считает укрепление связей с Западом ключевым элементом своей внешней политики, по факту его коррумпированная и отсталая страна не принесет ничего ценного Североатлантическому альянсу», — отметил автор.

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Второй причиной станет мнение самих американцев, которые выступают за налаживание контактов с Россией. Электорату США просто надоело, что его постоянно призывают «спасать мир».

К третьей причине автор статьи отнес военную мощь РФ. В частности, в статье Forbes говорится о большом количестве ядерных боеголовок, которые имеются в распоряжении Москвы.

«Таким образом, Россия вполне в состоянии стереть с лица земли все крупные города на Западе в течение нескольких часов», — отметил Томпсон.

Читатели Wall Street Journal ранее назвали 2021 год успешным для Путина и провальным для Байдена. По их мнению, американский лидер прожил год исторической президентской некомпетентности.