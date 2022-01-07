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Самолеты ВКС РФ доставляют таджикских миротворцев ОДКБ в Казахстан

Армия
Самолеты ВКС РФ доставляют таджикских миротворцев ОДКБ в Казахстан
Федеральное агентство новостей

Душанбе, 7 января. Российские военно-транспортные самолеты Ил-76 перебрасывают миротворческий контингент ОДКБ из Таджикистана в Республику Казахстан. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 уже вылетел с аэродрома Гиссар с таджикскими миротворцами ОДКБ на борту.

Напомним, со 2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, в результате чего на всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Миротворцы ОДКБ оказывают помощь местным правоохранительным органам в поддержании законности и правопорядка.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности помочь Казахстану на фоне беспорядков в республике. По словам политика, Брюссель «глубоко озабочен» этой ситуацией.

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Казахстан минобороны рф таджикистан ил-76
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