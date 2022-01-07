Светлана Крючкова пожаловалась на тяжелые осложнения после коронавируса

Санкт-Петербург, 7 января. Звезда многосерийного фильма «Большая перемена» Светлана Крючкова рассказала об осложнениях, с которыми она столкнулась после коронавируса. Актриса призналась, что ей пришлось восстанавливаться не только физически, но и эмоционально.

Артистка пожаловалась, что 2021 год выдался для нее довольно тяжелым. В конце 2020 года Крючкова перенесла коронавирус, после которого у нее возникло несколько тяжелых осложнений, в том числе частичный паралич лица, рассказала актриса в интервью kp.ru.

«Было, когда на три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву «п»», — уточнила знаменитость.

По словам звезды отечественного кино, она старалась относиться к проблемам с юмором. Восстановиться Крючковой помогли неврологи из Военно-медицинской академии. Однако артистка страдала не только от частичного паралича лица, но и от депрессии вкупе с бессонницей. Ее спасали сыновья, подруга по имени Марина, а также кот.

«Я лежала лицом к стенке и ничего не хотела, даже кушать. Довольно долго это было, слабость была. И надо же, чтобы близкие тебя терпели в таком неправильном состоянии. Только терпение помогает», — отметила актриса.

Ранее Светлана Крючкова рассказала ФАН о трудностях, с которыми сталкиваются современные артисты. Звезда отечественного кино призналась, что не хотела бы начинать карьеру в нынешнее время.