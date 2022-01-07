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Геология принесла России порядка 150 трлн рублей

  /   Обновлено: 07 января 2022 15:15
Экономика
Геология принесла России порядка 150 трлн рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 января. Прирост стоимости найденных полезных ресурсов за последние пять лет в России достиг порядка 150 трлн рублей, отметил в комментарии «Российской газете» руководитель компании «Росгеология» Сергей Горьков.

Прирост ценности в недрах за пятилетний промежуток составил 128 трлн рублей, если рассматривать нефтегазовые ресурсы, а также свыше 20 трлн рублей в отношении твердых полезных ископаемых, сообщил представитель Росгеологии.

Как рассказывает Горьков, траты на проведение геологоразведочных работ потребовали десятков миллиардов рублей, но взамен подарили триллионы. При этом геология является мультипликатором — инвестиции в отрасль стимулируют экономический рост в других сферах. Глава организации подчеркивает, что один рубль, идущий на геологоразведку, выливается в инвестиции на 300 рублей в новые сектора.

Это подтверждает важность финансирования геологии, так как разработка открытых месторождений позволяет создавать новые рабочие места, строить дороги, проводить электричество, использовать стройматериалы, а также приводит к новым заказам у металлургических компаний и в сфере машиностроения. В том числе, инвестирование в геологию позволяет развивать социальную инфраструктуру, убежден собеседник издания.

Чем конкретно занимаются геологи, и насколько сложно отучиться на эту специальность недавно разобрались журналисты ФАН. Эксперты рассказали об особенностях профессии сегодня.

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Все новости / Экономика / Геология принесла России порядка 150 трлн рублей
росгеология горьков инвестиции месторождения недра полезные ископаемые нефть и газ
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