Президент Киргизии Жапаров подписал указ о направлении военных в Казахстан

Бишкек, 7 января. Киргизский президент Садыр Жапаров утвердил указ об отправке военнослужащих республики в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ, сообщили в пресс-службе лидера.
Уточняется, что Бишкек планирует отправить в Казахстан 150 силовиков и 19 единиц техники для урегулирования ситуация на фоне беспорядков. Соответствующее решение было согласовано в парламенте.
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ «О направлении воинского контингента Кыргызской Республики для участия в миротворческой деятельности на территории Республики Казахстан"», — сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что миротворцы из Белоруссии прибыли в Казахстан. Военнослужащих доставили в республику на пяти самолетах Ил-76.