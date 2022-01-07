Президент Киргизии Жапаров подписал указ о направлении военных в Казахстан

Бишкек, 7 января. Киргизский президент Садыр Жапаров утвердил указ об отправке военнослужащих республики в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ, сообщили в пресс-службе лидера.

Уточняется, что Бишкек планирует отправить в Казахстан 150 силовиков и 19 единиц техники для урегулирования ситуация на фоне беспорядков. Соответствующее решение было согласовано в парламенте.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ «О направлении воинского контингента Кыргызской Республики для участия в миротворческой деятельности на территории Республики Казахстан"», — сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что миротворцы из Белоруссии прибыли в Казахстан. Военнослужащих доставили в республику на пяти самолетах Ил-76.