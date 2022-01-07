Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 15:55
15:48
Шоу-бизнес
Самойлова пожаловалась на проблемы со здоровьем детей на отдыхе в Мексике
15:44
Происшествия
Власти Байконура ввели режим повышенной террористической опасности
15:41
Общество
Число госпитализаций петербуржцев с COVID-19 увеличилось на 26% с начала года
15:41
Общество
«Санта-Барбара» в Крыму: чем живет курортный поселок Утес после летнего сезона
15:39
Происшествия
Огонь охватил 2000 «квадратов» на складе в подмосковных Химках
15:39
Общество
S7 отменила рейсы в казахстанский Усть-Каменогорск 8 и 9 января
15:38
Политика
Лукашенко намерен поддерживать суверенитет Белоруссии в связке с Россией и Украиной
15:32
Происшествия
Блогерша Костенко потребовала вернуть смертную казнь после убийства девочки в Костроме
15:27
Общество
Число заражений COVID-19 во всем мире увеличился на 71% за неделю
15:25
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина трогательно поздравили родителей с Рождеством
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент Киргизии Жапаров подписал указ о направлении военных в Казахстан

Политика
Президент Киргизии Жапаров подписал указ о направлении военных в Казахстан
kenesh.kg  /  Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

Бишкек, 7 января. Киргизский президент Садыр Жапаров утвердил указ об отправке военнослужащих республики в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ, сообщили в пресс-службе лидера.

Уточняется, что Бишкек планирует отправить в Казахстан 150 силовиков и 19 единиц техники для урегулирования ситуация на фоне беспорядков. Соответствующее решение было согласовано в парламенте.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ «О направлении воинского контингента Кыргызской Республики для участия в миротворческой деятельности на территории Республики Казахстан"», — сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что миротворцы из Белоруссии прибыли в Казахстан. Военнослужащих доставили в республику на пяти самолетах Ил-76.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Президент Киргизии Жапаров подписал указ о направлении военных в Казахстан
Казахстан киргизия миротворцы
Комментировать