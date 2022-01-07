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Православная община Турции отпраздновала Крещение Господне

Общество

Отметить праздник Крещения Господня собрались сотни верующих.

В рамках традиционного ритуала после богослужения православные нырнули с пирса в морскую воду и проплыли несколько метров до берега, где их ждали представители общины во главе с патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Купающиеся подняли из воды деревянный крест и вручили его духовному лидеру.

«Это было хорошее купание. В прошлом году, к сожалению, мы потеряли важного человека. Его звали Никос Магинас, он был секретарем, а также официальным фотографом Вселенского патриархата. Я хотел бы также посвятить это омовение моей подруге Марине, которая умерла в Греции. Вечная память ей», — сказал один из верующих Эфтим.

Перед церемонией Вселенский патриарх Варфоломей I провел мессу в церкви Святого Георгия.

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Все новости / Общество / Православная община Турции отпраздновала Крещение Господне
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