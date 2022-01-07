Жители Казахстана получат по 200 SMS и 300 бесплатных минут разговора по телефону

Нур-Султан, 7 января. Всем живущим в Казахстане людям начислят на телефоны по 200 SMS и 300 минут на разговоры по поручению главы страны Касым-Жомарта Токаева, передает РИА Новости.

Во время беспорядков на территории государства у жителей пропадал доступ к мобильной связи и сети Интернет. Президент страны в ответ потребовал от местных операторов предоставить клиентам возможность общения.

«Всем казахстанцам начислят бесплатно по 200 смс и 300 минут разговоров по телефону по поручению Касым-Жомарта Токаева», — говорится в сообщении.

Массовые протесты в стране начались в начале января 2022 года. Люди выступили против повышения цена на сжиженный газ, однако вскоре недовольство переросло в погромы и мародерство. Ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанской области Казахстана вновь ограничили доступ к Интернету.