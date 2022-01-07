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Народная милиция ЛНР: бойцы ВСУ разместили танки и бронетранспортеры близ поселка Врубовка

Армия
Народная милиция ЛНР: бойцы ВСУ разместили танки и бронетранспортеры близ поселка Врубовка
Федеральное агентство новостей

Луганск, 7 января. Представители Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о размещении бронетехники ВСУ у населенных пунктов в Донбассе.

Власти ЛНР обвинили ВСУ в нарушении дополнительных соглашений по обеспечению перемирия в Донбассе. По словам представителей республики, украинские военные размещают бронетехнику сразу у нескольких прифронтовых населенных пунктов: Попасная, Золотое и Врубовка.

«В зоне ответственности 24-й бригады отмечено нахождение четырех бронетранспортеров МТ-ЛБ и четырех боевых бронированных машин вблизи Попасной», — указали в НМ ЛНР.

Ранее Народная милиция ЛНР передавала, что украинские военные перебросили БТР-80 к населенному пункту Геевка, а в районе Подлесной разместили 23 танка Т-72. Размещение военной техники у линии соприкосновения сил запрещено Минскими соглашениями, как и открытие огня, ведение разведки и инженерных работ, а также применение беспилотников и авиации. Однако ВСУ регулярно нарушают все перечисленные пункты.

Несколькими днями ранее служащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с размахом отметили канун Рождества. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они сожгли блиндаж, трое десантников получили ожоги.

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Все новости / Армия / Народная милиция ЛНР: бойцы ВСУ разместили танки и бронетранспортеры близ поселка Врубовка
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