Минобороны РФ: в Казахстан с аэродрома Чкаловский вылетели 12 самолетов Ил-76 и Ан-124

Москва, 7 января. Двенадцать военно-транспортных самолетов ВКС РФ с миротворческим контингентом ОДКБ и военной техникой на борту вылетели в Казахстан. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Напомним, со 2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, в результате чего на всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Миротворцы ОДКБ оказывают помощь местным правоохранительным органам в поддержании законности и правопорядка.

«Двенадцать военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 вылетели с аэродрома Чкаловский с военнослужащими и техникой ВДВ в Казахстан», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главную цель приезда миротворцев ОДКБ на территорию Казахстана.